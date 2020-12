Las tres han demostrado que se puede ir cómoda y elegante al mismo tiempo. Recopilamos sus mejores looks para inspirarte esta Nochebuena.

La Nochebuena está a la vuelta de la esquina y como cada año en esta celebración tan especial, tenemos qué pensar cuál es la prenda más elegante que tenemos en nuestros armarios; para lucirla en la cena y dejar con la boca abierta a todos y cada uno de los comensales de la mesa. Sin embargo, este 2020, debido a las circunstancias, tenemos un requisito más que añadir a nuestro look. Además de festivo y glamuroso, el modelito que elijamos para pasar la noche más emotiva, este año debe ser cómodo y práctico; pues no nos va a quedar otra que volver a casa prontito y no salir de esta.

Para ello, y uniendo estos dos conceptos (elegancia y confortabilidad), hemos querido buscar en los mejores looks de nuestras famosas favoritas para sacar inspiración y saber cuál es nuestra mejor opción para esta Navidad y hemos llegado a una conclusión de lo más esclarecedora.

Las ganadoras del mejor inspiración para el look de Nochebuena han sido, sin duda, Amelia Bono, Marta Pombo y Emma García. Y es que las tres han coincidido en estos últimos meses con tres conjuntos extremadamente elegantes pero a su vez ultracómodos que nos han enamorado. Tres conjuntos de corte pijamero y estilo oriental que sientan bien a cualquiera y que no pueden ser más confortables. Una tendencia que le va ganando terreno a los vestidos más sofisticados y que debes probar en estas fiestas navideñas.

Elegante y cómodo: Así será nuestro look de Nochebuena según Amelia Bono, Emma García y Marta Pombo

Cada una de las tres eligió su conjunto de corte pijama y de aires asiáticos en un color diferente a la otra, pero también en situaciones muy distintas. Por ejemplo, Amelia Bono lo llevó en una boda el pasado mes de septiembre. El de la empresaria era en un bonito tono verde esmeralda y con un discreto estampado de flores elaborado en satén; y estaba formado por un pantalón de tiro alto y corte palazzo y una chaqueta cruzada cerrada con una lazada del mismo tejido. Muy similar al de la influencer, pero en color coral y con un cinturón con hebilla de carey, lo llevó Emma García a principios de octubre. La última ha sido la hermana de María Pombo, que ha presumido de él este mismo fin de semana. El de la joven instagramer también presenta el mismo corte y tiene un bordado muy similar. Sin embargo, el suyo es de color berenjena.

Tres modelos increíblemente parecidos pero a la vez muy distintos que se convierten, sin lugar a dudas, en el look más elegante y cómodo que puedes elegir esta Nochebuena.