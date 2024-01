Amelia Bono lo ha vuelto a hacer. En su última aparición, la instagramer ha triunfado con un estilismo 'comfy' que no solo rezuma comodidad, sino que también destaca por su explosión de colores. Además, las prendas que eligió venían acompañadas de accesorios que no pasaron desapercibidos y que algunas están buscando día y noche, concretamente, en Zara. La socialité ha demostrado que la elegancia y el confort pueden ir de la mano, y ha creado un look que captura la esencia del estilo chic y sin esfuerzo.

Uno de los elementos más llamativos de su look de paseo fue el abrigo tres cuartos morado de Zara. El morado se ha convertido en un imprescindible de la temporada, y Amelia Bono lo incorporó magistralmente a su estilismo. Las solapas XXL, la hombrera marcada y el corte largo hacían de este diseño, por desgracia ya agotado, un modelo perfecto para lucir tanto en estilismos casual, como en ocasiones especiales.

El protagonismo del abrigo morado se equilibró con un jersey oversize en tono rosa palo de lana de oveja merina. La elección de un suéter de dimensiones amplias no solo añadió confort al conjunto, sino que también resaltó la habilidad de Amelia para fusionar colores de manera armoniosa. La lana de oveja merina, conocida por su suavidad y calidad, proporcionó una textura lujosa al look.

El look de paseo de Amelia Bono más colorido

En la parte inferior, la influencer optó por unos pantalones vaqueros rectos en tono claro, que le daba un aire casual y desenfadado a su estilismo. Los jeans son una de las prendas estrella del armario de Amelia y los tiene en decenas de cortes, acabados y colores. Los de hoy se convirtieron en el lienzo perfecto para destacar las tonalidades vibrantes del abrigo y del jersey, creando así una paleta de colores equilibrada y atractiva.

Gafas de Celine y los pendientes de Zara inspirados en Bottega Veneta más virales

Uno de los accesorios más llamativos de su look fueron los pendientes gota de Zara. Estos accesorios, que imitan el diseño Small Drop Earrings de Bottega Veneta, han sido causado sensación en las redes sociales. Celebrities como Hailey Bieber y Kylie Jenner han optado por los originales, que tienen un precio de, nada más y nada menos, que de 580 euros. Sin embargo, Zara ofrece una alternativa asequible y muy parecida por tan solo 12,95 euros. Estos pendientes se han convertido en una opción atractiva para las amantes de la moda que desean adoptar esta tendencia sin comprometer su presupuesto. Están arrasando en Tiktok e Instagram y prometen agotarse muy pronto.

Para completar su estilismo, Amelia Bono optó por unas gafas de sol que son pura tendencia esta temporada. Sus gafas de montura XXL hechas en carey de la reconocida firma Celine no solo protegen con elegancia sus ojos del resplandor del sol, sino que también añaden un toque de sofisticación a su conjunto. La montura XXL, que ha conquistado las pasarelas y las calles, es uno de los elementos más característicos de las tendencias actuales. No obstante, Celine, en particular, ha triunfado con su propuesta, también viral, el diseño Triomphe, con cristales ovalados que las expertas han bautizado como 'las gafas de 2024'. Aunque la firma presenta opciones audaces y vanguardistas, Amelia ha elegido un diseño más clásico de estilo cat eye que se integra a la perfección con su estilo personal.

Su lujosísimo bolso de Chanel en el tono de la temporada

Otro de sus lujosos complementos fue, por supuesto, el bolso. Amelia llevó un bolso acolchado de Chanel en un cautivador color vino de gran tamaño. Este tono se ha posicionado como uno de los más solicitados de la temporada, y el bolso de Amelia no solo siguió la tendencia, sino que también añadió un toque de elegancia clásica al conjunto. El asa de cadena, el cierre de logotipo y el acolchado de este bolso es ya un diseño emblemático de la firma francesa.

Sin embargo, la hija de José Bono ha querido remarcar su pasión por las tendencias y ha jugado la partida de este borgoña que levantará pasiones en 2024. El contraste de volúmenes y textura remató con gracia el estilismo de la influencer. Este modelo '19' de Chanel tiene un precio de 6.500 euros y se puede encontrar ahora con un asa de cadena en dos tonos en la página oficial de la firma.