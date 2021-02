La empresaria reconvertida en influencer nos ha enamorado a todos con un conjunto de Zara que ha combinado con un bolso de Celine de más de 3.000 euros.

Estamos más que acostumbradas a seguir los pasos de Amelia Bono. Nos gusta analizar todos y cada uno de sus looks, probar sus consejos de belleza y hacernos con las prendas y productos que ella muestra a través de su cuenta de Instagram. Y es que, en tan solo un añito, la empresaria se ha convertido en una de las influencers más queridas y reconocidas de nuestro país. Sus fotos en la red social superan los diez mil likes; sus seguidores aumentan día tras días; y sus estilismos son ahora la fuente de inspiración de todas nosotras. Además, no hay modelito que lleve que no nos resulte digno de comentar y no hay prenda de la que presuma en su perfil que no acabe agotándose a las horas. Algo más que probado y que ha vuelto a ocurrir con una de las prendas de su última publicación; en la que la podíamos ver con un look de Zara perfecto para triunfar este fin de semana.

El look de Zara de Amelia Bono, el conjunto perfecto para llevar este fin de semana

La empresaria reconvertida en influencer adora esta firma de Inditex. y son muchas las prendas de esta marca que tiene en su armario. Algo que no nos extraña lo más mínimo pues sus colecciones suelen tener un precio bastante asequible y siempre logran crear diseños muy en tendencia. No obstante, y aunque todas las prendas de Zara que lleva Amelia Bono nos resultan la mar de bonitas, este último look se lleva la palma. ¡Es ideal!

La hija de José Bono ha querido dar la bienvenida al fin de semana con un conjunto de lo más acertado. Formado por un chaleco de punto con escote de pico y manga corta acabada en volante y un enorme abrigo de lana con manga larga acabada en pliegue; la influencer volvía a demostrar que en Zara una puede encontrar grandes maravillas. Ha combinado ambas prendas con unos pantalones vaqueros de corte flare, de talle alto y con rotura en una de las rodillas que le favorecían especialmente y con un bolso de Celine que daba ese toque lujoso al estilismo. Y es que, si las prendas de la firma de Amancio Ortega tienen precios relativamente económicos, el bolso supera todas nuestras expectativas y cuesta 3.100 euros. Un complemento no apto para todos los bolsillos del que Amelia puede presumir.