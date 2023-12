Amelia Bono y su chaqueta calentita y gustosa de Zara que arrasa y se agotará muy rápido

El frío ha llegado del todo. Y aunque nos encantan los meses de calor, por fin es momento de sacar las chaquetas cálidas del armario. Una de ellas, la que más nos apetece llevar, es la de efecto pelo. Esa chaqueta gustosa que queda genial con cualquier look de invierno, como la que luce Amelia Bono.

Se trata de una chaqueta corta y abierta de corte oversized, mangas largas y con un acabado efecto cepillado (con pelito suave), consiguiendo así una protección extra en días más gélidos. Además, de su diseño destaca su acabado suave y sus colores llamativos para una apariencia única y distintiva. La hija de José Bono la ha incorporado a sus novedades y sabemos que, si la lleva ella, se convertirá en una de tus opciones favoritas para completar tus outfits. Es una chaqueta con mucho rollo, siendo ideal para mantenerte abrigado en los días más fríos. Además, entalle no es muy ajustado, la puedes usar tanto abierta como cerrada y ponértela encima de jerséis o camisas, resultando muy cómoda.

Realmente es una chaqueta tipo cárdigan ideal para llevar al trabajo pero también para una comida con amigas, e incluso para ir a cenar una noche. Es una prenda universal, atemporal y muy cómoda. Si no sabes qué ponerte, Amelia te lo pone fácil. Lo bien que queda con una camiseta negra y unos simples vaqueros wide leg, ¿verdad?. Una vez más, recomienda elegir prendas básicas para no recargar demasiado el look. La idea es dejar que su chaqueta sea la protagonista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono ( @ameliabono)

Hay que agradecerle a la empresaria que haya etiquetado las prendas de su look, porque así hemos podido saber que esta chaqueta es de Zara y cuesta 39,95 euros. Una cazadora que podemos encontrar en todo tipo de tallas. Aunque ahora mismo desde la S hasta la M.

Amelia Bono con la chaqueta calentita más viral de Zara

En el street style, hay predilección las chaquetas gustosas pero la de Amelia Bono es de las mejores que hemos visto. Y es que tiene todas las cualidades que se le han de exigir a una prenda de abrigo: es cómoda, súper fácil de combinar y encima a un precio súper asequible. Se han colado en su armario como una pieza imprescindible y no nos extraña. Además, una chaqueta calentita y suave siempre será tendencia. Al ser una prenda que casi es histórica, lo vamos a encontrar en las tiendas año tras año. Por lo que es una puesta clave si queremos conseguir una chaqueta que esté en nuestro guardarropa por muchas temporadas.

Con ella el frío no será nunca un problema. Es ideal para frioleras, o si necesitas una chaqueta para protegerte de las bajas temperaturas que, aunque está siendo menos fuerte de lo habitual, nunca está de más.

Esta chaqueta de Zara es realmente estilosa, y es perfecta para que puedas combatir el frío, pero sin perder en ningún momento la clase. Para hacerla más llamativa, los diseñadores de la firma han hecho que llame la atención por su color morado oscuro con detalles en color rosa chillón. No tenemos ningún tipo de duda de que, sea la ocasión que sea, te quedará a la perfección, y será un acierto rotundo. Por lo tanto, no pienses más y hazte con la tuya.

Cómo combinar una chaqueta de pelo para arrasar en estilo

Combina una chaqueta de pelo de varias maneras para crear conjuntos elegantes y con estilo. Por ejemplo, con unos vaqueros ajustados y una camiseta básica para un look casual. Esta es la opción habitual, pero no necesariamente tiene que ser una posibilidad aburrida. Para ello, añade unos botas polaina o unas zapatillas blancas para un estilismo informal pero chic.