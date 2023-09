Amelia Bono, conocida por su original forma de explorar diferentes estilos, ha vuelto a cautivarnos con un look que equilibra a la perfección la moda low cost y el lujo. La hija José Bono ha demostrado una vez más que no tiene miedo de experimentar con tendencias y mezclar prendas de distintas gamas en una sola apuesta de moda.

En esta ocasión, Amelia nos ha sorprendido con un conjunto desenfadado que irradia estilo y comodidad. El punto focal de su atuendo fue un chaleco de felpa en color caqui de Zara. Lo que hace que este chaleco sea especial es su diseño único, con mangas sisa y un dobladillo asimétrico que le otorga un toque juvenil y moderno. La influencer demuestra que incluso las prendas de bajo coste pueden aportar una gran dosis de estilo a tu guardarropa.

El bolso acolchado de Chanel que remató el look de Amelia Bono

Sin embargo, lo que realmente elevó este look fueron los complementos cuidadosamente seleccionados. Amelia optó por unos pendientes bicolor y un collar xxl adornado con abalorios blancos, creando un contraste con el chaleco en tonos caqui. Completó su elección de accesorios con un brazalete rígido que combinaba el dorado de los pendientes y el blanco del collar, así como algunos anillos que aportaban un toque extra de elegancia.

El auténtico punto culminante de su conjunto fue un bolso acolchado de ensueño: el Chanel 19 Large Handbag. Este lujoso complemento, con un precio que refleja su exclusividad (8.365,68 euros), se caracteriza por su solapa de grandes dimensiones, su impecable confección en cuero de color vino y su cierre icónico adornado con el logotipo de la famosa firma francesa. La cadena, que combina tonos de acero y dorado, añade un toque de glamour a este accesorio de alta costura. ¡Alerta! El color del complemento promete ser uno de los colores que se cuelen el top 3 de otoño.

Por último, para darle un toque aún más cañero a su conjunto, Amelia Bono optó por unas llamativas botas cowboy en color blanco. Estas botas, aunque no son las últimas tendencias en calzado, sin duda complementaron de manera magistral su atuendo. No obstante, vale la pena señalar que en esta temporada están emergiendo otros estilos de botas que también están marcando pauta en el mundo de la moda. Desde las atrevidas botas polaina hasta las atrevidas botas por encima de la rodilla, las opciones son infinitas para quienes desean incorporar una dosis extra de estilo a sus looks de otoño.