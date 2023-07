Amelia Bono ha empezado la semana marcando estilo, como de costumbre. A pesar de que la hija de José Bono siempre apuesta por looks sencillos, no pasa desapercibida por las prendas low cost que escoge. En esta ocasión lo ha hecho con un pantalón vaquero de campana y tiro medio, que combinó con una camiseta de cuello redondo y manga sisa en color azul, una prenda básica ideal y muy ponible que necesitamos en nuestro armario de verano ya. Y, por suerte, en Zara la hemos encontrado a precio de chollo.

El look al completo nos encanta, pero el top en cuestión es un diseño de efecto lavado, con tirantes anchos, que deja los hombros al despierto y favorece mucho. El color azul de Amelia ya no está disponible, pero la tienda nos permite la posibilidades de apuntarnos a una lista de espera, y nos avisan cuando vuelva a estar activa. Entre nuestros diseños favoritos para copiar el look de la empresaria, está el mismo modelo de camiseta pero en color gris que cuesta lo mismo: 9,95 euros. Y si los colores oscuros no van contigo, hay otra prenda en blanco que puede que sí sea para ti.

Copiamos el último look de Amelia Bono con prendas de Zara: top lavado, y pantalón vaquero con campana y tiro medio

Amelia Bono ha creado el look perfecto a golpe de básicos. El primer lugar por los pantalones vaqueros que lleva: un modelo de cintura media, con silueta ancha, cinco bolsillos y campana en el bajo en su versión mas exagerada. El jeans está disponible también en Zara en todas las tallas, desde la 32 hasta la 46, y su precio es 29,95 euros. Nos parece una prenda todoterreno, muy moderna y apta para todas las edades.

Los combinó con la camiseta rib, de cuello redondo y manga sisa, que tanto se lleva esta temporada. Un ejemplo de que, sin duda, las prendas sencillas, y sin grandes florituras, tienen la habilidad de elevar cualquier look.

Asimismo finaliza su impecable puesta en escena con pañuelo de colores a modo cinturón. Esta idea es genial si haces como ella, y eliges un pañuelo en tonos a constaste con el resto del look.

Y de las prendas de look a los complementos, porque nadie mejor que una prescriptora de estilo como ella para enseñamos como como aderezar nuestros outfits. Amelia ha creado un look súper cool al llevar en el cuello varias cadenas doradas. Con esta elección nos recuerda que la tendencia de los accesorios dorados está más en boga que nunca, entre otras cosas porque son joyas que pegan con todo y que podemos llevar en cualquier ocasión ya sea formal o informal. También incluye un brazalete, que además este año se llevan mucho. En definitiva un look de 10, ¿confirmamos?