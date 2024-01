La moda nos invita a explorar nuevos horizontes, y Amelia Bono, que siempre tiempo de innovar con su estilo, nos ha mostrado cómo hacerlo con su reciente elección de moda. Las rebajas a menudo nos llevan a adquirir piezas atemporales de fondo de armario, no obstante, la incorporación ocasional de prendas llamativas puede revitalizar nuestro guardarropa y desafiarnos a salir de nuestra zona de confort. Analizamos el último estilismo de la influencer y te contamos todo sobre la última prenda que ya está completamente agotada.

Amelia, con su innata capacidad para reinventar clásicos, nos ha enseñado que las rebajas no solo son el momento perfecto para quemar la tarjeta y tachar prendas de la lista de deseos, sino también para explorar nuevas texturas y colores que den vitalidad a nuestro guardarropa. La incorporación de una prenda llamativa, como un vibrante vestido rojo, aporta una dosis de frescura y audacia a un vestidor apagado. Con el look de hoy la hija de José Bono ha demostrado que es, una vez más, una verdadera trendsetter.

El vestido con textura de Amelia Bono arrasa en Sfera

En esta ocasión, Amelia ha agotado existencias con un vestido rojo de Sfera que destaca por su llamativa textura 'fantasía'. El color rojo súper saturado, el cuello redondo cerrado y las mangas largas dan lugar a un diseño midi que resalta su elegancia y sofisticación. El tejido con pequeños juegos de volúmenes añade una dimensión única, que captura la esencia de las últimas tendencias en moda.

Las botas de caña alta a juego con el bolso

El vestido no ha conseguido llegar a las segundas rebajas y no es casualidad. Los vestidos midi se han convertido en un must have de la moda actual, que favorece a todo tipo de siluetas. Al caer a mitad de pantorrilla, alarga visualmente las piernas y proporciona una estética refinada tanto para eventos formales como para salidas casuales.

Para completar el look, Amelia optó por unas botas de caña alta en negro con un tacón ancho y punta cuadrada. Esta elección equilibra el color llamativo de la prenda y dio un punto de comodidad a un estilismo casi perfecto. Sin embargo, la elección de accesorios es clave, y el bolso de mano, aunque en sintonía con la paleta de colores, no encajaba del todo con el look. La influencer pensó que el acolchado combinaba bien con su diseño, pero el vestido ya ofrecía suficiente textura, por lo que recargó demasiado el look. Este elemento podría haberse sustituido por uno de accesorio más discreto para evitar quitarle protagonismo al diseño principal.

En cuanto al maquillaje y la peluquería, Amelia Bono demostró una vez más su destreza en el arte de realzar su belleza natural. Optó por un maquillaje de ojos ahumado en tonos oscuros y un delineado negro con el que destacó su mirada de manera seductora. Los labios, en un rojo mate, armonizaban la gama cromática del look, y pusieron el broche final junto con un recogido. Este peinado era perfecto para lucir sus pendientes gota dorados, que iban a juego con un brazalete en el brazo derecho, impecable.