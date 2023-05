Está claro que las herederas al trono de las monarquías europeas llevan años preparándose para asistir a eventos oficiales. En la herencia no sólo viene el título, sino también la elegancia y el saber estar que sus madres les confiaron desde bien pequeñas. En esta ocasión, hemos podido disfrutar de los estilismos de Amalia de Holanda y de Elisabeth de Bélgica para asistir a la recepción previa a la coronación de Carlos III y Camilla que la familia real británica celebraba esta tarde. Aunque ambas jóvenes acaban de empezar en esto de las visitas oficiales, se han desenvuelto de maravilla en el entorno regio y estricto y meticuloso del protocolo inglés. Eso sí, ¿han arriesgado lo suficiente con sus estilismos?

Elisabeth de Bélgica acudió a la recepción junto a su padres Felipe de Bélgica, no así su madre, que asistirá mañana a la coronación de Carlos III y Camilla. La princesa heredera a sus 21 años ya es todo un ejemplo de compostura y sofisticación, además de una gran amante de la moda. En esta ocasión se dejó ver con un estilismo sobrio y ligeramente apagado, algo que llamaba la atención frente a la gran pasarela de color que podíamos ver en las royals más maduras. Su look estaba formado por un vestido en color azul marino de cuello cerrado, manga larga, falda midi y cinturón negro ajustado en el talle. El resto de royals optaron por colores primaverales como el verde pistacho, el rosa fucsia o el rojo vibrante. ¿Son las nuevas generaciones menos atrevidas?

Guillermo y Máxima de Holanda no han podido asistir hoy a la recepción celebrada en el palacio de Buckingham ya que tenían que estar presentes durante el Día Nacional de la Liberación en Países Bajos. No obstante, en representación de la Casa de Orange-Nassau han enviado a la joven Amalia acompañada de su abuela, la princesa Beatriz. La joven ya nos sorprendió durante su gira por el Caribe el pasado enero, durante su primer viaje oficial. Es cierto que se deja ver muy poco, pero, cuando lo hace, siempre acierta. Para acudir a Buckingham la joven se decantó por un traje de dos piezas negro de Marina Rinaldi, manicura dark, salones de punta también negros y un clutch negro que completaba su total black look.

