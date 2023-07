Ahora que el verano está en su mejor (y más sofocante) momento es imposible no tener un ojo puesto en los looks más frescos de nuestras famosas e influencers favoritas. Ellas, que siempre arrasan tanto en sus vacaciones paradisiacas como por las calles de la ciudad y están perfectas contra viento y marea. En SEMANA no paramos de estudiar sus modelitos desde esas prendas "beach to bar" que lucen mientras disfrutan de su tiempo de relax en la playa hasta esas otras que eligen para sobrellevar el calor abrasador sobre el asfalto. Lo que sacamos en claro es que la combinación ganadora de este verano (y del anterior también) sigue siendo la formada por los maxi vestidos y las alpargatas, no lo decimos nosotras, es palabra de Anna Ferrer.

Cuando las temperaturas se disparan, para muchas el estilo se vuelve algo secundario y buscamos opciones cómodas y frescas. Sin embargo, hay un tipo de sandalias que se presentan como las favoritas para enfrentar el calor y seguir estando perfectas a cada paso. Esas son las alpargatas de esparto.

Las alpargatas de esparto son el calzado estrella para las mujeres de todas las edades durante el verano. Esto es algo que sabe muy bien Anna Ferrer, que recientemente ha optado por unas alpargatas de una reconocida firma española, convirtiéndolas en su básico de su armario veraniego.

Las alpargatas son el imprescindible del verano para Anna Ferrer (y para ti también)

En un tono nude, Anna las ha combinado con un maxi vestido estampado, añadiendo un bolso marrón para crear un contraste perfecto. Las sandalias de Vidorreta presentan una cuña de 8 centímetros, suela antideslizante y cierre con hebillas. Estos modelos no solo están cosidos a mano, sino que también han sido diseñados y fabricados en España. Estas alpargatas, además de ser cómodas y elegantes, son el calzado imprescindible para tus mejores looks de esta temporada.

Anna Ferrer ha dejado claro que las alpargatas son las zapatillas blancas del verano. Una elección segura para quienes buscan la combinación perfecta entre comodidad y estilo. No importa si estás en la playa o en la ciudad. Las alpargatas de esparto te acompañarán durante toda esta calurosa estación, brindándote la frescura y el look desenfadado que necesitas.

