Las chaquetas de tweed se han convertido en un must have en el armario de invierno de cualquier mujer elegante. Esta prenda introducida en el mundo de la moda por Cocó Chanel no deja de actualizarse en cada temporada, y siempre sobrevive a cualquier moda. Desde grandes royals como la mismísima Isabel II o Carolina de Mónaco, hasta actrices de altura como Blake Lively o Penélope Cruz han confiado en las chaquetas de tweed en muchos de sus estilismos más top. Ahora que estas prendas ya no pertenecen únicamente a marcas de alta costura y se han democratizado, podemos conseguirlas a buen precio en marcas de ropa low cost. Hoy, Alexia Rivas ha creado un look muy trendy usando como prenda central una torera de tweed rosa que nos ha encantado. Además, os hemos hecho una selección de las chaquetas confeccionadas en este tejido atemporal que triunfarán en los próximos meses.

La periodista ha jugado la baza que mejor funciona para coronar un total black look. Si estás plantada delante del espejo con unos pitillos negros y una camiseta básica y no sabes de qué manera darle un giro de 180 grados a tu look, te traemos la prenda con la que triunfarás siempre. La colaboradora de Telecinco ha querido darle un punto chic a lo que podría haber sido un look casual plano de invierno. Alexia ha estado al tanto de las tendencias de moda de esta temporada y ha elegido su prenda en el color que siempre triunfa, el rosa chicle, probablemente el color que más representa a las chaquetas de tweed de Chanel, aunque la suya era de Mango.

Botas de caña alta y chaqueta de tweed: el look de Alexia Rivas que debes copiar para entretiempo

¿Te vas de shopping? ¿Tienes un bautizo?¿Te has levantado con ganas de ir un poco formal a la oficina? La respuesta ante todas estas preguntas es lacónica: tweed. Da igual si no eres una apasionada de la moda y no estás al tanto de las novedades. Si te haces con una chaqueta de tweed para tener de fondo de armario, siempre acertarás. Este año las chaquetas de corte crop o torera, los botones joya desiguales, los tonos flúor y el tejido deshilachado son el abecé de 2023. Ficha nuestra selección para elegir la prenda que mejor encaje con tu estilo y hazte con ella antes de que llegue el buen tiempo.