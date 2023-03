Alexia Rivas lleva el vestido con textura de Zara, que es pura elegancia

Alexia Rivas ha incorporado a su armario un vestido del que tenemos mucho que decir. Es un diseño súper especial y elegante de Zara y que queremos tener YA.

Se nota que ha llegado la nueva temporada, y que las temperaturas están subiendo un poquito, porque la colaboradora de Telecinco ya ha sacado a la luz un vestido perfecto para primavera. Ahora que los termómetros están empezando a subir poco a poco, las famosas aprovechan para lucir modelitos que huelen a verano. Algunas como Carmen Lomana han posado con un estilismo de crochet, de Bimba y Lola, que nos apetece llevarnos a la playa en nuestra próxima escapada. Y ahora ha sido Alexia quien se ha dejado ver con un look muy llamativo que la convertida en la más elegante y 'chic'.

Nos encanta porque es un vestido sencillo en color rojo oscuro, con líneas puras que le dan una sofisticación sublime. Pero, ¿qué detalles hacen especial a este vestido? Más allá de su tono llamativo y de lo bien que sienta, se trata de una pieza que tiene textura en su tejido, lo que le otorga un aire súper cool. Un diseño confeccionado en mezcla de algodón con poliéster, corto y sin mangas. ¿Lo mejor? Zara lo tiene a la venta por 22 euros.

Todo un acierto que puedes empezara a ponerte ya y seguir utilizando incluso en verano. Para la primavera que viene ahora llévalo con una americana o una chaqueta de efecto piel y triunfarás. ¿La mala noticia? En la web de la firma solo está disponible en la talla S. Y es que por su precio, y por lo bien que sienta, se ha convertido en uno de los más vendidos.

El nuevo vestido de Zara que Alexia Rivas está agotando

Es un diseño muy estiloso y elegante que va muy ceñido. Además, resulta muy cómodo. Lo puedes combinar con sandalias o zapatos, pero te quedará ideal en primavera si lo llevas con botas altas como Alexia. Sin duda este lookazo ya está confirmado como uniforme del entretiempo. Puedes llevarlo con medias o sin estas, pero combinar nuestros vestidos cortos con botas hasta la rodilla, con punta fina, es uno de los combos favoritos de las expertas en moda. Es una apuesta segura, pero con clase y, por encima de todas las cosas, apta para el clima indulgente que trae consigo la primavera.

Para terminar de completar el look y ganarse una matricula de honor, la periodista ha apostado por dos anillos de resina súper bonitos con los que se una a la tendencia que va a triunfar otra temporada más.

Los anillos de resina, la otra tendencia que arrasará un verano más

Ya os hablamos el año pasado de que los anillos de resina (también conocidos como clay rings) venían pisando fuerte. Pues bien, este año siguen arrasando en lo que a accesorios se refiere. El motivo es sencillo: rejuvenecer cualquier look. Y es que tienen un aire muy fresco y divertido que nos recuerda a la infancia.

Alexia ha quiero lucirlos para completar su look y ,tenemos buenas noticias para ti, pues hemos encontrado la marca y tiene opciones muy llamativas que son realmente apetecibles. Lleva dos piezas hechas a mano de una firma de bisutería made in Spain: Le Fiori Collection. La primera de ellas es un anillo naranja que cuesta 12 euros, tiene una piedra en el centro y es el modelo 'Cora' El segundo es un diseño de tamaño maxi en rosa fucsia, que también cuesta 12 euros y es conocido como 'Sorry not Sorry'.