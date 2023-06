¡Alerta trendy! Las chokers que son tendencia y que triunfarán este verano

¿Todavía no tienes una gargantilla en tu joyero? Ficha las chokers que más se llevarán en los próximos meses y nuestra selección.

Hace más o menos un año que llegaron a las colecciones de moda las gargantillas ajustadas. En un principio, eran pocas las que se atrevían con esta joya tan noventera, pero lo cierto es que cada día son más las mujeres que las incluyen en sus estilismos. Este tipo de joyas son las perfectas acompañantes de los recogidos, cortes bob y vestidos escotados, de corte strapless o lenceros. Como todos los accesorios, estas joyas siguen sus propias tendencias. ¿Que tipo de chokers nos encontraremos este verano? Te contamos todos los detalles a continuación y te traemos una selección de gargantillas low cost que os ayudarán a completar vuestros looks de invitada.

La moda de las chokers llegó para completar los estilismos de las más jóvenes en 2022, pero eso fue sólo el principio. Este complemento se ha extendido y ahora ya la hemos visto en estilismos de gala, en alfombras rojas y en bodas, bautizos y comuniones. ¡No se libra nadie!

Estilo artesano, pedrería, strass y cuerda: las claves de las chokers que triunfarán en verano

Las gargantillas de aires vintage, con ese aspecto de oro viejo, con textura y oro y plata combinado serán las demandadas de esta temporada, pero esta es sólo una tendencia de muchas. Además, las bandas de strass tanto en gargantillas, como en pendientes, se convertirán en las reinas de looks de fiesta. Sin embargo, las piedras semipreciosas de corte rectangular de colores y engarzadas acompañarán los estilismos de invitada de las más atrevidas. No todo es oro y brillos, las gargantillas hechas de cuerda, hilo y tul transparente también se llevan mucho y encajan con los looks más desenfadados.

Desliza para ver en la galería nuestra selección de gargantillas más chic.