Si eres una cazadora de tendencias, estás de suerte. Cuando parece que ya está todo escrito, que las modas son cíclicas y que nada puede sorprendernos, ahí están las famosas patrias para dar una vuelta de terca a nuestro armario y para transformar prendas básicas en lookazos. Algo así ha pasado con la última propuesta de estilo de Nuria Roca. Concretamente, la presentadora, ha combinado la parte de arriba de un bikini con un traje de chaqueta y pantalón. Y sí, la mezcla ha quedado súper elegante aunque de primeras pueda parecer 'chocante'.

La verdad es que usar una prenda de baño como body o como top no es nada nuevo. Lo hemos visto en las pasarelas de grandes diseñadores y también en el 'street style' más 'top'. Y nos encanta porque no puede quedar más 'trendy'. Ahora seguro que te estás preguntado cómo se lleva para que el look quede 'chic' y no parezca que venimos de la playa. Para saberlo, lo mejor es echar un vistazo al estilismo que hemos visto en Nuria. Además, tenemos una buena noticia: hemos fichado todas las prendas del look.

Nuria Roca nos trae una tendencia muy 'top': los trajes combinados con un top de bikini

Nuria Roca ha hecho suya esta tendencia y ha sacado el top del bikini del agua para incorporarlo a sus looks de oficina como una pieza más de cualquier estilismo. Su propuesta nos parece ideal, ya sea para ir al trabajo o para salir a tomar algo con amigos. La presentadora da con la clave perfecta porque lleva todo el estilismo en clave monocolor, es decir, en el miso tono. Pero si te atreves a probar, puedes llevarlo con piezas diferentes.

La valenciana ha elegido un total look de la firma de baño española 'Bo Star' formado por pantalón, chaqueta y top (que en realidad es un bikini). Esta es, quizás, la mezcla estrella para vernos sofisticadas. Todo el conjunto está confeccionado en un precioso tejido de lurex. ¿La mala noticia? Tanto la blazer como el pantalón están agotadísimos pero la firma tiene el mismo traje en lino, y es el traje perfecto para verano. ¡Desliza y verás!