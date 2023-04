Con la llegada de los primeros rayos de sol primaverales a muchas se les enciende la bombilla y recuerdan que todavía no se han fijado en las tendencias de gafas de sol de la temporada. Los diseños de gafas de sol cambian muchísimo de un año para otro y las que se ponen de moda y se hacen virales rápidamente son desterradas como algo demodé para dar paso a nuevos modelos. Hoy, Jessica Bueno se ha comprado uno de los modelos que más luciremos este verano y nos han encantado. Te contamos todo sobre esta tendencia y te traemos una selección de gafas tan bonitas como las de la modelo desde las más low cost, hasta las más caras.

La sevillana ha aprovechado para lucir sus nuevas gafas de sol con estilismo casual, pues este complemento es uno de los prohibidos en los looks para la Feria de Abril. Como buena influencer, está muy al tanto de las tendencias de moda y se ha enterado de que las gafas con montura transparente de colores están causando sensación y no ha podido resistirse a hacerse con unas. La ex pareja de Jota Peleteiro ha apostado por el modelo Tokio de la firma Tiwi en color rojo transparente con montura cuadrada y un precio de 75 euros en la página oficial de la marca.

Jessica Bueno se hace con las gafas de sol transparentes por las que apuestan todas las firmas

Su modelo tenía unas líneas muy parecidas a las gafas más reconocibles de Tom Ford. No obstante, la montura transparente ha sido un trend por el que han apostado firmas de altos vuelos como Versace, Alexander McQueen o Bottega Veneta. Descubre nuestra selección de gafas de sol con montura transparente para triunfar este verano.