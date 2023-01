Hace unas semanas, cuando comenzaron a bajar las temperaturas, descubrimos cuáles eran las botas favoritas de Alejandra Rubio. Y, como siempre, escribimos un artículo sobre ello. En él os contábamos que eran de la marca Yellow Shop, en un tono rosa fucsia muy llamativo, que se combina con detalles en negro en la suela y la zona de la goma lateral. Pues bien, ahora que la primavera está cada vez más cerca, la hija de Terelu Campos ha querido sacar del armario las zapatillas deportivas de plataforma que llevaremos hasta la saciedad cuando suban las temperaturas y que destacan por ser un calzado muy cómodo y ponible.

La televisiva, que siempre que encuentra una prenda, un cosmético o un complemento que le gusta decide compartirlo con nosotras; se ha hecho un sesión de fotografías para dejar claro que esta temporada, las zapatillas con mucha plataforma se van a llevar muchísimo. La luce con mucha gracia. Un entusiasmo que, como cabía esperar, nos llevo a todas a cotillear la marca que firmaba su nuevo calzado fetiche. ¡Y esto es todo lo que hemos averiguado!

Según hemos podido comprobar, las deportivas son de Waked Wolfe, es una firma londinense de calzado de lujo que destaca por sus diseños vanguardias. Su fama es tal que se ha colado en el zapatero de estrellas internacionales como Rosalía, Ariana Grande, Rita Ora y las hermanas Hadid. Un calzado de lo más especial que está hecho a mano y ha vuelto loco a los centennials. Las de Alejandra no están disponibles en la web de la firma, pero en su momento rondaban los 500 euros.

Alejandra Rubio ha confesado cuál es su calzado favorito actualmente

Las zapatillas de Alejandra son muy modernas y atrevidas. No son aptas para cualquier estilo. Destacan por su plataforma, su punta redonda y sus cordones a todo color. De hecho, están agotadísimas en todas las tiendas de segunda mano, así que la nieta de María Teresa Campos es una afortunada.

Nos encantan porque tienen la típica suela elevada que añade unos centímetros de altura y estiliza. Además, la apuesta al blanco es acierto seguro, ya que es fácil de combinar y es muy ponible. Todas hemos tenido un par de zapatillas blancas y si no las tienes, es el momento de hacerte con unas. Un color que nunca falla y que va genial con todo, y que incluso las famosas que no estamos tan acostumbradas a ver con sneakers las adoran por su sobriedad. Es el caso de Ana Boyer, que siempre las elige para sus looks más relajados.