Alejandra Rubio irrumpió en la première de la película 'Mi soledad tiene alas' con un look informal y atrevido que dejó a todos boquiabiertos. La joven influencer no solo demostró su destreza para ir a la moda sin recurrir a excesos y prendas imposibles, sino que se convirtió en una embajadora de las tendencias más candentes de esta temporada. Sin embargo, hubo un elemento en su atuendo que capturó la atención de todos: las llamativas botas 'tire' que llamarán a la puerta de las jóvenes fashionistas a partir de septiembre.

El último look de la hija de Terelu Campos estaba formado por una de las combinaciones más socorridas del momento: vestido mini de tirantes y blusa blanca. Este binomio no deja de aparecer en estilismos de celebrities como Rocío Osorno, Nuria Roca o Mariló Montero. En su caso, Alejandra optó por una blusa blanca básica que combinó con un vestido vaquero. La prenda tenía un corte mini, con aires militares y estaba confeccionado en un tejido algo desgastado y con una parte superior ajustada a modo de bustier. No obstante, en este outfit, las que acapararon la atención fueron sus botas de última tendencia.

Estas botas, cuyo nombre deriva de la palabra inglesa "tire" (neumático), han revolucionado el panorama de la moda con su suela gruesa y contundente, creando un impacto visual que se ha convertido en una marca distintiva de la tendencia. Alejandra Rubio llevaba puestas unas botas 'tire' que no solo resaltaban por su suela llamativa, sino también por su caña alta repleta de cordones en color plateado, que le daban un toque de rebeldía a su conjunto.

Vestido mini, camisa blanca y botas 'tire': las claves del look de Alejandra Rubio

Las botas 'tire' son una manifestación audaz de la moda contemporánea. Su apariencia robusta y su suela elevada añaden centímetros a la estatura, otorgando una presencia imponente y segura. Aunque estas botas tienen reminiscencias de un estilo urbano que tiene enamorada a Alejandra, es su versatilidad la que las convierte en una opción tentadora para rematar una amplia variedad de conjuntos.

En comparación con las ya conocidas 'dark boots', las botas 'tire' destacan por su característica suela de neumático, más toscas y por su caña alta. Aunque ambas tendencias comparten una estética que coquetea con lo punk y lo gótico, las botas 'tire' están colándose en todas colecciones de moda. No obstante, hay quienes no pueden despegarse de las icónicas Doctor Martens, que ya se han convertido en una extensión del cuerpo de las que adoran el zapato cómodo.