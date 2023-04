Alejandra Rojas: la aristócrata más discreta y chic

Mucho hablamos de inspirador estilo de la nueva generación de aristócratas, que se han convertido en un referente de moda y, en muchas ocasiones en auténticas influencers. A la cabeza de todas está Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, que desde siempre, pero especialmente en los últimos años, encabeza los ránkings de las mejor vestidas en nuestro país. A ellas se une Sofía Palazuelo, la duquesa de Huéscar, siempre sencilla e impecable; Isabelle Junot, marquesa de Cubas, casada con Álvaro Falcó, primo de Tamara u otras como Victoria Federica o Tana Rivera, quienes sin ostentar título pertenecen a las dos familias con más abolengo de nuestro país. Mucho más desconocida que las que hemos nombrado, pero igualmente amante de la moda y muy chic es Alejandra Rojas.

Hija de la musa de Elio Berhanyer

Aunque vivió una temporada en el centro del foco debido a su relación de cinco años con Luis Medina, hijo pequeño de Naty Abascal, aquí te la vamos a descubrir. Ella lleva en la sangre la moda. Es hija Charo Palacios, nacida en Lisboa y modelo que fue musa de Elio Berhanyer, uno de los grandes modistos de la historia de nuestro país, y de Eduardo de Rojas Ordóñez, conde de Montarco. Por eso su armario es un auténtico sueño, con modelos vintage de su madre, que ella todavía luce en grandes ocasiones.

Alejandra Rojas de casó en la finca de Toledo en la que vive con Beltrán Cavero, sobrino de Esperanza Aguirre, que en su día fue novio de Laura Ponte y tienen un hijo. Fiel a su particular estilo, romántico y bohemio, para su gran día llevó un original dos piezas de The 2nd Skin Co.

Entre su pandilla de íntimas amigas están Alejandra Silva, esposa de Richard Gere, que fue su compañera en el colegio; Vega Royo-Villanova, María Fitz-James Stuart o María Zurita, sobrina del Rey Juan Carlos.

El particular estilo de Alejandra Rojas

Su tranquila vida en el campo influye en su estilo, con prendas de reminiscencias british, pero también con otras de aires románticos y bohemios. Es amante de las pequeñas firmas francesas como Sézane, con ese inconfundible toque chic, y también se atreve con modelos inspirados en los años 60 y 70.

En su armario no faltan las camisas con lazada, las lentejuelas para la fiesta o las clásicas combinaciones en blanco y negro. También le gusta la comodidad, y es ahí donde recurre a los pantalones vaqueros con las básicas camisas en blanco o azul y a los jerséis de cashmere.

Sigue deslizando para descubrir a Alejandra Rojas. Seguro que te gusta tanto como a nosotras.