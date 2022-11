Elena Furiase dio a luz el pasado 4 de julio a su segundo retoño, su hija Nala. Tras su boda con Gonzalo sierra y su primer hijo, Noah, en 2018, la hija de Lolita Flores ha celebrado hoy el bautizo de Nala, al que no ha podido faltar ni un solo miembro de la familia Flores y muchos amigos cercanos, ha sido un crisol de rostros conocidos. Durante este día de festejo y celebración hemos visto desfilar a las invitadas con sus mejores looks. Analizamos los mejores estilismos a continuación y estad atentas porque muchos de ellos son de última tendencia.

Una de las familias de artistas más conocidas de España –cada día un poquito más extensa– se ha reunido hoy para dar la bienvenida a Nala. Desde Rosario Flores a Lolita no hemos visto un solo estilismo que no mereciera la pena, porque nos dan ideas para las fiestas navideñas y porque algunos, como el de Alba Flores, son pura inspiración.

Por un lado, Elena Furiase lució un espectacular conjunto dos piezas de tweed blanco deshilachado. Una apuesta segura y clásica que nunca falla. La parte superior constaba de una blazer cruzada de corte crop con solapas y botonadura joya frontal súper chic. La parte inferior la formaba una falda alta de tubo en el mismo tejido, un look ideal para no fallar en un bautizo. Además, se enfundó en unas medias negras translúcidas que daban paso a unos zapatos de tacón plagados de glitter súper brillante, una tendencia de la temporada que no está dejando títere con cabeza.

Alba Flores luce su look más noventero en el bautizo de la hija de Elena Furiase

La prima de Elena Furiase, Alba Flores, sorprendió con un estilismo noventero que nos dejó con la boca abierta. El outfit, muy moderno y juvenil, que estaba formado por un un traje genderless en color verde pistacho muy llamativo. Sobre él un trench negro, muy de moda, con grandes solapas y, para completar su estilismo, unos mocasines con suela chunky súper cañeros. Le damos un diez al street style la actriz de ‘La casa de papel’.

Lolita optó por un estilismo más clásico y Rosario Flores hizo de su capa un sayo y apareció, como siempre, fiel a su estilo tan personal. Desliza para ver todos los looks del bautizo en la galería y no te pierdas a Mariola Orellana, Charo Reina y otras invitadas al evento.