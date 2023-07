La moda de los estilismos 'barbiecore' ha ganado popularidad como una tendencia que celebra la feminidad y la diversión en el mundo de la moda. Para incluirlo en nuestro armario de verano, podemos optar por prendas en tonos pastel, como el rosa chicle, que es uno de los colores distintivos de esta tendencia. La hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés se ha entregado completamente a esta tendencia desde hace unos meses y no deja de incorporar prendas a su armario en esta gama cromática tan llamativa. Alba Díaz ha estrenado un conjunto de Mango que es pura tendencia y que las amantes del rosa querrán tener en su colección.

Vestidos de corte romántico, blusas con volantes, faldas vaporosas y accesorios brillantes son algunas de las opciones que podemos considerar para lograr un look 'barbiecore'. Firmas de moda como Rodarte, Molly Goddard y Batsheva han apostado por el rosa chicle en sus colecciones, mostrando diseños que encarnan la esencia chic de esta tendencia. No sólo las firmas de alta costura se han decantado por el rosa chicle, las firmas low cost también han querido incluirlo en sus escaparates. Con el conjunto que hoy estrenaba Alba podemos crear un look único que nos permitirá expresar nuestra feminidad y creatividad en esta temporada de verano.

Alba Díaz ha combinado su total look de Mango con unas 'flatforms' negras

El conjunto que hoy ha mostrado Alba Díaz estaba formado por un crop top vaquero con botonadura frontal metálica, escote recto y gruesos tirantes, todo confeccionado en un tejido vaquero desgastado y teñido de color rosa. En parte inferior lucía una falda mini de tiro alto que cubría gran parte de su viente con la misma botonadura. Pero esto no era todo, para rematar el estilismo, el conjunto también tenía una chaqueta vaquera en el mismo color, que es ideal para usar en las noches más frescas. Alba lo ha utilizado para dar un paseo por Madrid, pero, sin ninguna duda, estas prendas encajan a la perfección con un look festivalero. Todas las prendas están disponibles en la web oficial de la marca. La falda tiene un precio de 29,99 euros, el top de 25,99 euros y la chaqueta 39,99 euros.

Por último, la influencer recuperó la tendencia de las 'flatforms' y se calzó con unas negras que contrastaban con el look monocromático. Este tipo de calzado es ideal para sumar unos centímetros a nuestras piernas e ir cómoda. Este verano, junto con los zuecos y las sandalias de PVC, serán el calzado más demandado.