Es verde, de tipo slip dress, cuesta 15 euros y sienta de maravilla en cualquier tipo de cuerpo. Así es el maravilloso vestido de Alba Díaz.

Como cada temporada de verano, con la subida de las temperaturas y la llegada inminente de las rebajas (que este año comenzarán el 24 de junio); las tiendas de marcas low cost sacan en sus escaparates las prendas más coloridas y cuelgan de sus perchas los complementos más llamativos. No tienes más que pasar por tu centro comercial de confianza o echar un ojo a tus webs favoritas para darte cuenta. El verano es una época que desprende buen rollo por todos lados y una forma de demostrarlo es a través de nuestra forma de vestir. Es precisamente por ello por lo que las firmas de moda apuestan en estas fechas por diseñar ropa a todo color, creando prendas vibrantes y coloridas a más no poder. O si no que se lo digan a Alba Díaz, que se ha hecho con un vestido de tan solo 15 euros en el color más top de la temporada.

La hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal, que se encuentra disfrutando de unas maravillosas y envidiables vacaciones en Portugal; ha posado en su cuenta de Instagram con un vestido (que ronda los 15 euros) que no ha podido gustarnos más. Se trata de un diseño en un intenso color verde que, si bien no puede ser más sencillo, resulta ideal para lucir estos meses de verano. Y es que es fresquito, elegante y muy pero que muy resultón. ¡Un must, vamos!

El vestido de 15 euros que ha enamorada a Alba Díaz (y que también te enamorará a ti)

El verde chroma (me gusta llamarlo así porque es el color de los fondos que se utilizan en cine y televisión) es un color que, de primeras, puede resultar complicado. Es intenso, llamativo, vibrante y a veces difícil de combinar. Sin embargo, en este caso, al tratarse un diseño tan sumamente elegante, no precisa de complementos ni abalorios para elevarlo. Y es que es un vestido midi fluido de escote recto y finísimos tirantes. Un diseño muy slip dress que, además de sensual, no puede ser más cómodo.

Tal y como hemos podido comprobar, es un modelo de la última colección de Zara, a la venta por 15,95 euros. Un vestido increíble que Alba Díaz combina únicamente con unas gafas de sol XXL y que estamos seguras de que será tu mejor aliado este verano. ¡Y es que, además de en verde, también está disponible en negro y en fucsia! Para gustos, los colores. Y nunca mejor dicho.