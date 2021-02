La influencer ya tiene el trench más exitoso de Zara. Una gabardina que ya ha conquistado a muchas famosas y que se ha agotado en apenas horas.

Hay prendas que, por su diseño o su color o su estampado acaban convirtiéndose en objeto de deseo entre famosas, influencers y consumidoras al uso. Ese es, sin duda, el caso del trench de Zara más buscado de la temporada. Concretamente hablamos de una gabardina de lo más especial perteneciente a la colección que ha creado la firma de Inditex en colaboración con Everlast. La casa especializada en ropa de boxeo se ha unido a la marca de Amancio Ortega para crear una línea de siete prendas exclusivas que aúnan muchas de las tendencias del momento. Y, aunque todos los modelos de la colección cápsula nos han parecido de lo más llamativo; ha sido esta singular prenda de abrigo la que ha robado el corazón a famosas e influencers.

Se trata de un trench oversize de largo midi y en un bonito tono camel, como suelen ser este tipo de prendas. Con trabillas en las mangas y el logo de la firma deportiva en la espalda, que nos recuerda a las míticas batas de boxeo que llevan los luchadores minutos antes de comenzar el asalto en el ring; esta prenda tiene todo lo necesario para triunfar. Y es que es un clásico reinventado, muy actual y rompedor, que sienta bien a todo el mundo. O si no que se lo digan a Laura Matamoros y a Victoria Federica, que ya lo pasearon por las calles de Madrid hace unos días. O a Alba Díaz, que ha confesado a través de su cuenta de Instagram que ella también ha «caído en la tentación» y ya se ha hecho con ella.

Alba Díaz, Victoria Federica y Laura Matamoros ya tienen el trench de la temporada

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, ‘El Cordobés’, que ha sido una de las pocas mortales que ha conseguido hacerse con el trench antes de que se agotase, no ha tardado lo más mínimo en estrenarla. Y es que la joven pasó el día de ayer junto a su madre y un grupo de amigas por la capital y lo lució de la mejor forma. Mientras que Laura Matamoros eligió un total look en negro para combinarla y Victoria Federica una sudadera y unos pantalones blancos rectos; Alba Díaz ha querido combinar la gabardina del momento con un jersey de rayas marineras y unos vaqueros folded up, siguiendo dos de las tendencias más rompedoras del momento.

Aunque nos encantaría decirte que tú también puedes replicar sus estilismos. Lo cierto es que esto no va a ser posible, pues la prenda se agotó en apenas una horas (a pesar de que rozaba los 80 euros) y, al tratarse de una colección limitada, es muy difícil que vuelva a las tiendas. ¡Aquí quien no corre, vuela!