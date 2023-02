Alba Díaz se ha tomado unos días de vacaciones y ha decidido escaparse a Roma junto a su madre, Vicky Martín Berrocal. Allí, está aprovechando no solo para comer deliciosos platos de pasta y pasear por los lugares más emblemáticos de la ciudad, si no que también está grabando mucho contenido para sus redes sociales. Y es que la influencer no para ni en vacaciones y nos está enseñando todos sus outfits para estos días, que te tenemos que decir que nos están encantando. Este que te vamos a enseñar nos ha chiflado porque además de ser súper favorecedor es un conjunto súper calentito perfecto para ir estilosa sin pasar nada de frío...¿Qué más se puede pedir?

Los sets de dos piezas son una de las la tendencias más deseadas desde hace unas cuantas de temporadas. En todas las tiendas vemos prendas a juego en formas y estampados diferentes, ya sean blusa y pantalón, jersey y falda, blazer y bermudas... El último que hemos visto a Alba Díaz está compuesto de sudadera y falda midi y nos ha encantado porque nos parece súper versátil y bonito.

El conjunto de Zara de Alba Díaz

Alba Díaz, siguiendo los pasos de su madre, se ha convertido en toda una experta en moda. Su estilo es juvenil, aunque con toques clásicos y muy chic. Es una enamorada de los básicos y de los colores neutros, especialmente el negro, beige o marrón. Su último estilismo sigue esta línea y nos ha encantado porque es perfecto para utilizar a diario en invierno añadiéndole un buen abrigo y medias. El outfit está formado por un conjunto de dos piezas de Zara en color crudo compuesto de sudadera y falda midi con tejido de pelito (la sudadera además es muy versátil, ya que si no hace tanto frío te la puedes poner a modo crop como ella); botas UGG versión mini y con plataforma en color camel y una cadena con eslabones XXL plateada.

Se trata, sin duda, de un look súper favorecedor y abrigado con el que, además de ir súper a la moda, no pasarás ni pizca de frío. Sigue bajando hasta nuestra galería y descubre el outfit completo con detalle... ¡Te va a encantar tanto como a nosotras!