Este año los vestidos de fiesta estuvieron marcados por un corte que no pasa inadvertido. El escote plunging o escote infinito fue el protagonista absoluto de grandes eventos de moda como la Met Gala 2023 o los Premios Oscar. Esta tendencia parece que sigue arrasando en las nuevas colecciones de moda y es, desde luego, una opción perfecta para aquellas que quieren derrochar sensualidad y dejar a todo el mundo con la mandíbula desencajada. Alba Díaz se ha ido de fiesta con un precioso vestido que incluía este corte que todas las celebrities quieren estrenar. Te contamos todo sobre su look y te descubrimos la firma que se esconde tras esta osada prenda.

El escote "plunging", también conocido como escote pronunciado o profundo, es una tendencia audaz y sensual que se caracteriza por su corte profundo en la parte delantera de una prenda, ya sea un vestido, un top o un traje de baño. Este estilo de escote muestra audazmente una porción generosa de la zona del pecho, creando una apariencia elegante y llamativa que a menudo se elige para ocasiones especiales o eventos nocturnos. El escote "plunging" puede adoptar diversas formas y estilos, desde los clásicos escotes en V hasta variantes más atrevidas con cortes más bajos y pronunciados.

Alba Díaz ha combinado su vestido de escote infinito con un bolso acolchado de Chanel

La hija de Vicky Martín Berrocal nos ha sorprendido con su último party look. Esta joven influencer no le tiene miedo a ninguna tendencia y le encanta probar con nuevos estilos. En esta ocasión ha vuelto ha estrenar una prenda de la firma House of CB, una marca que últimamente usa mucho y que le está acompañando en sus primeros pasos hacia la entrada del otoño. El vestido en cuestión era el modelo 'Saskia' que contaba con mangas largas ajustadas, un enorme escote drapeado que casi llegaba a su ombligo y una falda larga ajustada. Este vestido tan sensual y atemporal tiene un precio de 222 euros y está disponible en la nueva colección de la firma. No obstante, os aseguramos que este corte llegará muy pronto a los escaparates de las firmas más asequibles.

Para completar su estilismo, la hija de Manuel Díaz llevó unos salones negros que acompañó con el clásico modelo 2.55 de Chanel, un bolso por el que no pasa el tiempo y que encaja prácticamente con cualquier estilismo. Aunque el outfit de la instagramer fue impecable, las prescriptoras de moda han avisado: el escote que reinará tanto en looks de invitada, como en moda casual este otoño será el escote halter.