Con la llegada del otoño, las tendencias de moda han tomado el camino de la extravagancia y el brillo, y Alba Díaz ha demostrado ser una maestra en integrar este tipo de prendas festivas al lucir un look llamativo y urbano durante el último concierto de Lola Índigo en Sevilla. La hija de Vicky Martín Berrocal no teme desafiar las reglas no escritas de la moda y ha llevado el street style a un nuevo nivel, mezclando prendas de fiesta con toques urbanos de manera magistral. Analizamos su look a continuación y te desvelamos la procedencia de las prendas.

En la temporada actual, los tejidos de lúrex y las prendas brillantes están en auge, aunque en otros años estaban generalmente reservados para eventos nocturnos y ocasiones festivas. Sin embargo, Alba ha decidido desafiar las convenciones al incorporar un vestido de lúrex verde lima al que consiguió dar un giro de 180º. El vestido elegido fue el modelo 'Christina' de la firma Meshki, presentaba un diseño atrevido formado por un crop top que dejaba la espalda al aire y se unía a la falda por una anilla metálica que creaba frunces en el centro de la prenda. Además, ambos costados quedaban completamente al descubierto por dos aberturas cut out estratégicas que aportaban un toque provocador y desenfadado. La falda asimétrica contaba con una lazada en la cadera y un corte lateral con el que fardaba de piernas kilométricas.

Este tejido súper shiny, que ha experimentado un boom de popularidad esta temporada, se ha convertido en un elemento clave en la moda contemporánea, aportando un toque glam a cualquier look. Alba ha sabido integrar este material en un estilismo que encajaba a la perfección con el concierto de la cantante madrileña que también coquetea, y mucho, con la frescura del street style.

Las exclusivas deportivas de Alba Díaz para completar su estilismo de concierto

Otra de las claves del look fue la elección de calzado de Alba. En lugar de optar por unos tacones elegantes, la 'fashionista' decidió restarle formalidad al look al combinar el vestido de lúrex con unas zapatillas 'Easter Egg' de la colección de Adidas X Bad Bunny en tono rosa quemado. Estas zapatillas, parte de una colaboración de moda urbana muy codiciada, no solo añadieron comodidad al estilismo, sino que también aportaron un toque vanguardista y desenfadado. Este modelo está completamente agotado en la página oficial de la firma de deporte, pero es fácil de encontrar en plataformas de segunda mano a un precio que ronda los 1.100 euros.

De las zapatillas Adidas X Bad Bunny ya nos podemos olvidar. No obstante tenemos muchas otras opciones de calzado trendy que integrar de la misma forma que hizo la influencer. Modelos como las Adidas Gazelle o las New Balance 550 también podrían encajar muy bien con el look o añadir un toque gorpcore con unas deportivas de trekking.

Además del calzado, Alba completó su estilismo con una chaqueta de estilo sport en distintos tonos de verde lima. Esta elección no solo le otorgó un aire casual, sino que también aportó cohesión al conjunto monocromático. La habilidad de Alba para fusionar prendas elegantes con toques de street style ha creado un look que refleja su personalidad arriesgada y su agudo sentido de la moda.