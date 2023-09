No es la primera vez que Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal comparten armario. Madre e hija tienen una relación muy estrecha y se apoyan mutuamente hasta para escoger estilismos. Alba siempre aporta a su madre el estilo fresco y juvenil más cercano al street style, pero el innegable gusto por lo clásico de la onubense también afecta a la moda de su hija. Hoy, la hija de El Cordobés no ha podido contener las ganas de cogerle prestado a su madre una de las prendas más bonitas que la diseñadora estrenó este verano: un conjunto de Charo Ruiz Ibiza. Con su look la joven ha demostrado que ambas prendas sientan tan bien que podrás llevarlas con 20 y con 50 años. ¡Es precioso! Analizamos todos los detalles.

Alba Díaz le copia el look ibicenco a su madre para pasar un fin de semana en Segovia

La instagramer no ha podido resistirse a copiarle el look a su madre para pasar un fin de semana en Segovia con sus amigas (Anita Matamoros y Anna Ferrer, entre otras). Por un lado el estilismo estaba formado por el top "Ella", confeccionado en un lino troquelado con mangas abullonadas, escote cuadrado y muy ajustado a la cintura. Aunque Vicky Martín Berrocal optó por llevar las mangas caídas al más puro estilo Bardot, Alba decidió llevarlas en su sitio para enmarcar su rostro. Este escote sienta muy bien a ambas, más ahora que comparten el corte de pelo Long Bob tan de moda.

La parte inferior del estilismo estaba formado por la falda larga "Liliana" que también llevó su madre durante sus vacaciones en Ibiza. Esta falda confeccionada en nido de abeja se adapta perfectamente a las curvas de las caderas y crea una silueta espectacular. Además, el corte midi y el bajo con volantes no puede dar más dinamismo a la zancada y es perfecto para acompañar con unas sandalias de tiras de tacón. No obstante, Alba prefirió llevar unas sandalias de plataforma con tira al tobillo, también negras, para conseguir un total black look.

La joven completó el estilismo con un bolso shoulder de cadena negro con el que consiguió un look más formal que el de su madre que, naturalmente, lo estrenó en un contexto más playero. Este conjunto tan versátil y atemporal está disponible todavía en la página web de la firma y os aseguramos que podréis utilizarlo cada verano. ¡Es increíble!