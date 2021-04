La moda del pijama para salir a la calle hace tiempo que llegó para quedarse, y el de Alba Díaz es uno de nuestros preferidos

Naty Abascal, una de las mujeres más elegantes del mundo y todo un icono de estilo, tuvo claro que el pijama masculino era una prenda perfecta y de lo más estilosa para salir a la calle e incluso acudir a una fiesta con los complementos adecuados. Por eso creo su propia firma, Wafflie, donde podemos encontrar los pijamas con los estampados más llamativos y coloristas, un fiel reflejo de su propio estilo. Han sido muchas las celebrities, desde Paula Echevarría a Nieves Álvarez, que han caído rendidas a esta prenda diseñada por la exmodelo. Pero también hay otras muchas famosas que llevan pijamas especialmente bonitos y que perfectamente su pueden lucir en la calle creando el mejor de los looks. Alba Díaz ha sido la última.

La hija de Vicky Martín Berrocal está demostrando desde hace tiempo que sabe mucho de moda y que no hay tendencia que se le escape. Sus más de 242 mil seguidores en Instagram lo pueden comprobar con sus looks siempre a la última, pero a los que da su toque personal. Y si nos gusta tanto vestido de día como de noche, también con el pijama que perfectamente le podríamos ver protagonizando alguno de sus próxima estilismos.

Muy relajada y aprovechando el sol de la primavera, la joven no dejó ver su pijama de corte masculino con un precioso estampado en distintos tonos de rosa que nos ha encantado: «Hay días en los que no puedo ser más feliz y hoy es uno de ellos. Sigo en pijama».

Un pijama también para la calle

Alba ha elegido un pijama de seda de camisa y pantalón de la firma Basyco, con uno de esos estampados que favorecen a todo el mundo en estos meses de sol y buen tiempo. Tanto es el éxito de esta prenda de esta tienda de moda de Jerez de la Frontera que prácticamente todos los modelos, con un 39,99 euros, están agotados (incluido el de la propia Alba Díaz). Aunque todavía hemos encontrado alguno disponible en la web, con el mismo diseño pero diferente estampado.

Queda ideal para llevar como look total, pero también la propia firma nos da la idea para hacerlo por sepadado, combinando la chaqueta con unos pantalones vaqueros y unas Converse, consiguiendo un estupendo look casual.