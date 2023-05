Alba Díaz se ha sumado a la tendencia del estilo barbiecore que está arrasando con un conjunto precioso de Mango que no os podéis perder para triunfar en primavera.

Esta temporada la moda la del estilo barbiecore ha explotado por los aires y se ha introducido en pasarelas, colecciones de moda y looks de todo género. El rosa ha sido, sin ninguna duda, uno de los colores del 2023 y parece que todavía le queda fuerza para sobrevivir a la primavera e, incluso, al verano. Hoy, Alba Díaz se ha dejado ver con un precioso conjunto rosa de Mango que nos ha encantado para crear looks cómodos, pero vistosos. Vamos a analizar su estilismo y a darte algún tip de moda con el que conseguirás un outfit tan moderno y natural como el de la hija de Vicky Martín Berrocal.

La hija de El Cordobés se ha consolidado este año como influencer, y aunque no es de las más seguidas de España, su estilo apasiona a las de su quinta y es motivo de inspiración. Las amantes del estilo comfy no podrán dejar pasar el último look de la instagramer. Por un lado, Alba se enfundó con un top de canalé en color rosa chicle y sin mangas de la última colección de Mango. Acompañando al top, la creadora de contenido digital se puso una falda midi en el mismo tejido y color.

Completa el look de Alba Díaz con mules de vinilo rosas para un look de 10

La falda midi de canalé tenía un precio de 49,99 euros y el top de 29,99 euros. Ambos están disponibles en la web de la firma, aunque están muy cerca de agotarse.¡Corre antes de que te quedes sin talla! ¿Cómo completamos el estilismo? Tanto con unas zapatillas blancas, como con unos mules de vinilo puedes ir súper a la moda y cómoda. Descubre las prendas en la galería y no te pierdas ni un detalle.