Los 'total looks' son tendencia absoluta esta temporada. Te enseñamos el que acaba de estrenar Alba Díaz y otros cuatro con los que triunfar sí o sí esta primavera.

Esta primavera, los trajes de chaqueta están arrasando como nunca. Son los favoritos para el día a día y también para cualquier evento, ya que suponen un triunfo asegurado. Pero en este post no te vamos a hablar del clásico traje de americana y pantalón, porque este año los que más se llevan son los formados por blazer y falda. Alba Díaz lo sabe y acaba de estrenar uno que nos ha enamorado nada más verlo porque es elegante a la vez que sensual. ¿Quieres descubrirlo? Te lo enseñamos aquí y, además, te damos cuatro alternativas al suyo para que puedas elegir cuál va más con tu estilo... ¡No te lo pierdas!

El conjunto más a la moda de Alba Díaz

Los conjuntos de blazer y falda se han convertido en un básico imprescindible en el armario de toda experta en moda. Son muy versátiles, ya que podrás usarlos como un 'total look', pero también por separado combinando la falda o la blazer con multitud de prendas y creando looks súper diferentes e increíbles.

La hija de Vicky Martín Berrocal es fan de llevar el conjunto al completo y nos lo ha demostrado en su último look, donde le hemos visto un set de dos piezas formado por una blazer cropped y una minifalda en tono verde pastel que nos parece lo más. Los detalles del 'cut out' lo hacen muy sensual. Combinado con una sandalia de cuerdas, nos parece una opción perfecta para cualquier cena o comida con amigas o con tu pareja.

Este conjunto tan original de Alba es de la firma 'House of CB', una de las favoritas la influencer. Aunque no lo hemos podido encontrar en la web, sabemos que tiene que ser más bien caro, ya que los precios de otros conjuntos rondan los 200 euros... Pero no te preocupes, porque hemos estado investigando por varias tiendas y te traemos la solución: una selección de cuatro alternativas para que puedas hacerte con un conjunto de blazer y falda tú también desde hoy mismo.

Seguro que alguno encaja contigo, porque los hemos escogido para todos los gustos. Sigue bajando hasta nuestra galería y no te los pierdas... ¡Te sorprenderán!