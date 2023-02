La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' no deja de sorprendernos con sus modelitos y en esta ocasión lo ha hecho luciendo palmito. Alba Díaz, toda una 'it girl' en potencia, tiene un sinfín de trajes de baño y nosotras recopilamos todos cada vez que los estrena. Desde el bañador 'efecto desnudo' a un bikini de estilo retro, la influencer no se pierde ninguna tendencia.

¿Ya estáis pensando en vuestras próximas vacaciones? Si es así, hacednos caso porque cuando veáis a Alba en traje de baño vais a querer copiarle el conjunto. Y es que con su trikini se atreve con el estilo 'cut out' que más va a triunfar, también, este verano. Los bañadores con aberturas se postulan para la próxima temporada como los diseños más sexys y llamativos. ¿Lo bueno? El modelito de la sevillana tiene muchos posibilidades. Alba ya nos ha dejado claro que lo vamos a empezar a llevar a nuestras escapadas a la playa, ya sea como traje de baño o como body.

El trikini de Alba Díaz es perfecto para las mujeres de pecho grande

Encontrar el traje de baño más adecuado para nuestra silueta es una ardua tarea porque implica tener que enseñar las partes de nuestro cuerpo que más nos preocupan. En especial para las mujeres de pecho grande. Por eso, hemos seleccionado el bañador de Alba Díaz como el que mejor sienta si tienes una talla superior a una 90 de sujetador.

Si tienes mucho pecho, los escotes que mejor sientan son los deportivos o halter, en forma de V o bañadores o bikinis con aros, tirantes anchos, bandas de doble costura y los tonos lisos, porque dará la sensación de que tu pecho es más pequeño. El de la influencer, además, nos encanta porque tiene refuerzo en la zona del pecho, para que lo sujete y lo realce y no quede aplastado ni caído. En cuanto a los colores, como ocurre con cualquier prenda, los tonos oscuros impere van a disimular, mientras que los claros acentúan más las curvas. Eso no significa que debas renunciar a los tonos más vibrantes, siempre que elijas el que mejor te siente.

Pero esto no es todo, si te fijas, el trikini de la joven tiene un cierre en la parte centrar decorada con una anilla, pues bien, este detalle proporcionará más sujeción al busto. Por otro lado, el hecho de que el diseño esté decorado con frunces permite ese efecto reductor que tanto nos gusta a todas.

¿La buena noticia? Que el traje de baño de Alba está disponible y REBAJADO al 30%, por eso nosotras nos hemos ido a la página web de la firma para poder facilitarte la compra desde hoy mismo. ¿Preparada para añadir un trikini con aberturas a tu maleta? Aquí tiene el modelo exacto.

De nombre 'Alicia' y disponible en la web de Red Point, tiene un precio 90,93 euros y las tallas van desde la 38, hasta la 44. Con una copa B.

Alba se sometió a una reducción de pecho

Alba pasó por el quirófano en mayo del 2022 para realizarse una reducción de pecho. La joven contó que tomó la decisión porque sufría dolores de espalda y de cabeza por el peso de sus senos. "Me sentaba encorvada y tenía dolores de espalda. Se me había despegado la piel del esternón del peso del pecho… He sabido llevar siempre bien el tema del complejo, utilizaba prendas que me hacían sentir mejor. Pero llegó un punto en el que me limitaba y me hacía sentir incómoda", confesó.

Ahora que ya ha pasado el tiempo, la joven está contenta con el resultado. “Tenía una talla 120 y me han puesto una 85-90”, contaba. Un testimonio que, sin lugar a dudas, habrá ayudado a decidirse a muchas de sus seguidoras y más ahora después de ver lo bien que le sientan los traje de baño.