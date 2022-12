El huracán Alba Carrillo no tiene fin. Desde que saltó a la luz pública su affaire en la fiesta de la productora Unicorn con Jorge Pérez no hay un solo día en el que no se conozcan nuevos datos de esta relación que ha puesto patas arriba el universo Mediaset. Mientras el ganador de ‘Supervivientes’ ahora guarda silencio, la colaboradora de televisión no tiene problemas en dar abiertamente su versión de los hechos. Como siempre, contundente, clara y sin pelos en la lengua. Pero no solo por lo que dice (y como los dice) nos tiene pegadas a la pantalla, Alba también nos gusta mucho por la elección de sus estilismos. ¿El último? El abrigo más favorecedor y todoterreno.

Lejos de quedarse en casa, la modelo ha seguido con su vida. En estas fechas muy dadas a las reuniones y fiestas de amigos, Alba Carrillo ha salido a disfrutar de la noche madrileña y para hacer frente de las gélidas temperaturas que por la noche hay en la capital se protegió con un abrigo que es tendencia absoluta.

Un abrigo como el de Alba Carrillo para elevar cualquier look

Temporada tras temporada los cuadros, en todas sus versiones, se alzan como uno de los estampados preferidos. Vestidos, faldas, pantalones y, cómo no, también en abrigos. Alba ha recurrido al clásico print de pata de gallo en blanco y negro, aunque en su versión XL, para su gustoso y calentito abrigo a la rodilla con cuello de solapa y grandes botones en negro. Fue el gran protagonista de su estilismo, que acompañó con un jersey y unos pitillos en negro y unas botas de caña alta en el mismo tono.

Un abrigo de pata de gallo te puede parecer excesivamente clásico y una prenda que pone años encima. Pero no siempre es así. Alba nos ha demostrado que también es perfecto para crear looks más desenfadados y juveniles, solo tienes que rebajar su seriedad con el resto de tu look.

Imitando a la modelo y colaboradora de televisión, te hemos hecho una selección de distintos abrigos con el print de pata de gallo: el más vistoso y favorecedor para dar un plus de elegancia a todos los estilismos. ¡Sigue deslizando y lo comprobarás!