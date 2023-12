Vestido pichi y mangas abullonadas: Alba Carrillo sorprende con el binomio más chic

En la danza constante de las tendencias, emerge un look que, vamos avisando, se erigirá como una opción más chic y sofisticada para el 2024: el vestido pichi. Este diseño ha pasado por la máquina del tiempo y se ha convertido en una opción audaz y elegante que promete no solo abrazarnos con estilo durante los meses más fríos, sino también sorprendernos con su versatilidad. Descubre cómo Alba Carrillo ha incorporado este trend en su último look con el binomio más socorrido: pichi y mangas abullonadas.

El vestido pichi, también conocido como vestido peto, ha dejado de ser simplemente una prenda infantil para conquistar el mundo de la moda. Firmas reconocidas como Chanel y Dior han apostado por este estilo a lo largo de los años. Poco a poco se ha ido transformando en un ícono de elegancia casual. Celebrities internacionales, como Alexa Chung, Emma Roberts, o nacionales, como Sara Carbonero o Amelia Bono, ya han deslumbrado en eventos con distintas versiones de este vestido. Esta prenda ya está confirmada como una pieza trendy y versátil del momento.

Alba Carrillo estrena el vestido pichi de aires vintage más original

La influencer ha captado la esencia de la moda invernal con su reciente elección de vestuario. La modelo y presentadora española ha optado por un vestido pichi de corte mini con un vibrante estampado floral que va del naranja al fucsia, cortesía de la firma Manoush Paris. Esta casa de moda, conocida por sus diseños retro y cortes vintage, ha logrado fusionar la nostalgia de este diseño con la modernidad. Este modelo disponible en la web de la firma bajo el nombre 'Velvet Fall Mini Dress' tiene un precio de 320 euros.

El vestido pichi se presenta como una prenda de corte recto, con tirantes que cruzan en la espalda y se abrochan en la parte delantera. Su versatilidad no solo está en la diversidad de diseños disponibles en el mercado, sino en la variedad de opciones que podemos incluir bajo él. Desde modelos de denim con aires retro hasta versiones más refinadas en telas como la lana, el terciopelo o la seda, el vestido pichi se adapta a todos los estilos y ocasiones.

La blusa de lazada XXL y mangas abullonadas

Bajo el encantador vestido pichi, Alba Carrillo ha decidido incorporar una blusa blanca, también de la firma francesa, modelo 'Baby Lace Bow Shirt' y con un precio de 240 euros. Esta prenda, sustituye las grandes solapas, ahora tan de moda, por la lazada frontal XXL; además, las mangas abullonadas largas proporcionan un juego de volúmenes que elevan el busto de manera magistral. Una brillante idea para quienes desean explorar nuevos frentes en su vestidor.

Para acompañar al vestido, las blusas con mangas abullonadas se posicionan como el complemento perfecto. Esta tendencia, rescatada de tiempos pretéritos, ha regresado con fuerza para añadir dramatismo y feminidad a cualquier conjunto. Las mangas abullonadas se presentan en diversas formas, desde las más sutiles hasta las extravagantes. Estas mangas transforman una simple camisa en una obra maestra de estilo.

Alba Carrillo ha rematado su look con unas botas de caña alta en tono café con acabado de serpiente. Este toque de extravagancia actualiza el conjunto, creando una armonía entre las piezas y elevando el nivel de estilo invernal de Carrillo. Un accesorio que no solo abraza las tendencias, sino que también es cómodo y funcional por su tacón bajo.