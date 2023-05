El mes de mayo viene cargado de bodas, bautizos y comuniones. Unas celebraciones que se convierten en la ocasión perfecta para sacar del armario las prendas más sofisticadas y elegantes. Por supuesto, Alba Carrillo ha sido una de las grandes protagonistas con un look de invitada. En esta ocasión queremos hablarte de su nuevo vestido con capa que es ideal para llevar a cualquier 'sarao' primaveral. Y es que la excolaboradora de Telecinco despierta un gran interés, tanto por su vida televisada como por el estilo refinado que siempre ha tenido y sigue manteniendo a través del tiempo, a pesar de las temporadas y las tendencias.

Para acudir a una comunión familiar, Alba eligió un look completamente afín a su forma de vestir: un vestido con capa corta, confeccionado en crepè rojo y diseñado en España. Se trata de un modelo súper elegante que forma parte de la nueva colección de la firma 'Belinda Wings', tiene un precio de 80 euros, y estamos seguras de que se a convertir en el 'must' de la temporada.

Una puesta en escena con personalidad que hacen de la modelo la invitada perfecta, y que sabe defender como nadie. ¡Echa un vistazo al look!

El vestido elegante y con capa de Alba Carrillo para llevar de comunión

Estamos acostumbradas a ver dos tipos de invitadas: las que tienes seguro que quieren acudir con vestido a los eventos más formales y la que, por el contrario, prefieren la comodidad de los trajes de chaqueta con pantalón. Alba pertenece al primer grupo. Como prueba, entre nuestros artículos de moda, tenemos varios estilismos inspiración que ha llevado a muchos de sus eventos. Nos enamoramos hace poco de su vestido romántico con mangas abultadas y, ahora ha sorprendido con este vestido especial, con toques elegantes y una capa corta que lo hace diferente, pero sin ser recargado.

Se trata de un vestido de largo midi que incluye una capa corta que se anuda al cuello. El diseño tiene un corte en la cintura del que nace la falda, ligeramente acampada en la zona de las piernas. Tal y como ha explicado ella, como la comunión incluía baile después del convite, el detalle de la capa es maravilloso para luego poder quitársela y moverse con soltura. Un look de día que nos puede servir de inspiración para acudir como invitada a cualquier boda y evento.

Por otro lado, también queremos hablarte de otro de los detalles que guardada el vestido del Alba. Si bien es cierto que no es tan especial como la capa, pero sí es súper elegante y estiliza un montón: su cuerpo formado por tirantes anchos, sus pliegues en el pecho y unos botones dorados de estilo militar que le dan un plus de sofisticación. La modelo ha combinado el estilismo con unos stilettos de color nude, y con un bolso de mano. ¿El resultado? Un look muy chic. ¿Qué te parece?

Igual de importante que estos accesorios es el peinado y el maquillaje. Debe guardar afinidad con el vestido para ir a tono. Para el pelo, Alba ha elegido unas ondas marcadas con plancha. En cuanto al make up, lleva un look sencillo con ojos marcados y labios en tonos rojizos para ir en consonancia con el modelito.