Alba Carrillo se apunta al vestido vitaminado para ir de la oficina a la playa

Los vestidos de colores atrevidos inundan los estilismos de las famosas y el ejemplar de Alba Carrillo se han posicionado en uno de las diseños más divertidos del año. Las pasarelas y las grandes firmas de moda tienen claro que el verano 2023 se teñirá de tonos vibrantes. La verdad es que la tendencia se ha asentado y las piezas coloristas están arrasando.

Pocas son las famosas que se han resistido a añadir a sus estilismos piezas cargadas de colores llamativos. Eugenia Martínez de Irujo sorprendió con unas bailarinas de crochet en tonos verdes, naranjas y morados que transmiten muy buen rollo. Al igual que Nuria Roca cuando escogió una americana de lo más pintoresca para su última reunión de trabajo y, como recientemente hemos podido ver en Alba, otra famosa que apuesta por las vivacidad a la hora de marcar su armario.

La colaboradora de televisión ha compartido con nosotras una fotografía posando con un vestido sin mangas, y a todo color, que combinó con unas sandalias planas doradas. Una apuesta ideal para lucir en el día a día. Está claro que los vestidos llamativos son una de las opciones más aptas para la temporada. Realzan el bronceado, alegran la cara y, además, añade un aire fresco que logra rejuvenecer cualquier estilismo.

Las prendas de colores vitaminados se ha convertido en el hit del momento. Uno de los vestidos más apetecibles los encontramos en Alba. Es un diseño de largo midi que tiene un fruncido en la zona del busto y está decorado con un bordado inglés. Además el bajo está salpicado por volantes que le aportan movilidad y buen volumen.

Uno de sus puntos fuertes es que se adapta al cuerpo gracias a su elasticidad, no marca las curvas y, además, añade un aire infantil que logra quitar años de encima a cualquiera que lo lleve puesto. Es un vestido tan ponible que te lo puedes llevar a una cena con tus amigas, a ver una puesta de sol en la playa o a la oficina. Este, de Alba, es de la marca francesa Manoush y está a la venta por 625 euros. No es un precio asequible, pero sí una versión segura para no pasar desapercibida y derrochar estilo.