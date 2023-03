¡Alerta tendencia! Las chaquetas estrella del 'Street Style' que triunfaron en los años 90, y vuelven con más ganas de arrasar que nunca, son las bomber. Y aquí te descubrimos cómo lleva la cazadora del momento Alba Carrillo y otras influencers del momento como Nati Abascal, Maribel Verdú, o Carmen Gimeno.

Con las puertas de la primavera casi abiertas, ya estamos empezando a ver las nuevas prendas virales que estarán en boga en la siguiente temporada. Este año, aunque los trench o las cazadoras de cuero seguirán siendo las chaquetas estrella para el entretiempo, en los looks de las famosas patrias cogen protagonismo las bomber.

Pero esta vez no hablamos de la bomber clásica de estilo oversized en verde militar, sino de otros modelos que apuntan a convertirse en los más buscados. Hablamos de la cazadora de lentejuelas de Alba. Una pieza de la nueva colección de Zara que prometer convertirse en el modelo estrella de la firma ideal para los días de 'sarao'. Con un color claro neutral se puede convertir en tu salvavidas para combinarla con cualquier prenda de color, aunque solo necesitarás un look formado por prendas básicas como un little black dress para llamar la atención.

Esta primavera vuelven las bomber: fichamos la de lentejuelas de Zara que tiene Alba Carrillo

En los años 90, las cazadoras bomber, de inspiración aviador y corte oversized, se veían por todas partes. Ahora, nuevamente, son de las prendas más apetecibles y vendidas. Las llevaba todo el mundo, desde los más pijos hasta lo más rebeldes. Si todavía no tienes una o no te atreves con la tendencia te decimos la forma más fácil de unirte a la prenda viral de momento.

Lo más sencillo, casi siempre, es elegir la opción más básica. En este sentido, Maribel Verdú presentaba su propuesta en color negro y en piel. Después, el gusto por el denim nos invadió y, no dudados en incorporar a nuestra lista de deseos la cazadora bomber vaquera que le vimos a Naty Abascal. La estilista lució un look monocromático en azul, al que añadió un plus de modernidad con la chaqueta del momento.

Y ahora vemos como, siendo una prenda de sport, la bomber puede convertirse en la opción perfecta para salir de fiesta si te la compras cuajada de lentejuelas como la de Alba Carrillo. La colaboradora de Telecinco propone un diseño de cuello redondo y manga larga acabada en elástico que cuesta 75,95 euros y es lo más.

En nuestra galería te enseñamos cómo llevan la chaqueta del momento las famosas de las que te hablamos en este post y fichamos el modelo de Alba, porque posiblemente se cuele en nuestros looks de primavera más pronto que tarde. ¡Sigue bajando y verás!