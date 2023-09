Alba Carrillo estrena las alpargatas de otoño que más estilo derrochan

Unos pantalones tipo culotte en color blanco y unas alpargatas con plataforma puede ser el uniforme más acertado para cualquier día de entretiempo. En el caso de Alba Carrillo, este look todoterreno le sirvió para enseñarnos su nuevo calzado favorito y para después salir de terrazas por Madrid. Ya sabemos que lo que realmente puede convertir un estilismo en algo sublime son los complementos, y por eso el calzado tiene ese plus que hace ganador un look, o también puede arruinarlo. En el caso de la modelo nos ha sorprendido con el calzado más original del momento.

El estilo de las alpargatas de Alba resalta mucho, es escandalosamente femenino, están hechas de napa ultra suave con unas bonitas cintas anudadas al tobillo. El forro y la plantilla acolchada de piel es de yute ecológico y tiene una altura de 4 cm, que es la medida perfecta para ganar altura sin dolor en los pies. ¿Lo mejor? Han sido diseñadas y fabricadas artesanalmente en España, son la combinación perfecta entre diseño impecable, comodidad y elegancia. Su puntera redondeada y sus tono dorado es ideal para llevar con vestidos veraniegos de todo tipo (de esos que no queremos dejar de llevar en otoño) pero también pueden quedar de maravilla con pantalones tipo pitillo, shorts o minifaldas.

Las alpargatas que ha elegido Alba son de la última colección de la firma Gaimo, el modelo 'Mitsy Carrara'. Están disponibles en cinco tonos, el que lleva Melissa (que es un dorado), en color azul, naranja, marrón y también en negro, el tono que más se acerca al concepto de bailarina de otoño-invierno que tenemos en mente porque esta gama nos parece ideal al ser más otoñal. Precio: 71,20 euros.

Las alpargatas también son para el otoño, palabra de Alba Carrillo

En el horizonte la llegada del otoño está cada vez más cerca, un hecho que inevitablemente a muchas nos trae a la mente un pensamiento de renovar nuestros armarios y nuestros zapateros con el calzado adecuado de la época que viene donde por el día las temperaturas siguen siendo altas.

Pero, aún quedan días de verano y podemos seguir sacando partido a las alpargatas. Así que sí, da igual en la época del año que nos encontremos, nosotras seguiremos llevando las alpargatas con la puntera cerrada de Alba Carrillo. Nos gusta pensar que les vamos a dar mucho uso, así que son una buena inversión.

Otra punto a tener en cuenta es que las alpargatas son un calzado que aguanta muy bien el paso del tiempo y de fondo de armario que todas deberíamos tener porque no pasan de moda, vuelven cada año.