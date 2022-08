La modelo está pasando unos días de vacaciones muy felices en su pueblo. Para acudir a las fiestas acompañada de su familia al completo nos ha mostrado una vez más cómo ir casual pero chic. Alba Carrillo ha lucido un conjunto pijamero rosa que es una de las tendencias de moda que llevamos viendo desde 2021. El estilo pijama está desbancando a los vestidos formales y casual este verano. Te damos las claves para crear un outfit como el de Alba con dos sencillos tips.

Los conjuntos satinados, los trajes de solapas de satén y el estilo comfy han inundado de diseños preciosos las pasarelas de los últimos desfiles. Esta tendencia no deja de estar en alza. El modelo de Alba era un diseño de la firma Bad Habits, aunque lamentamos mucho informar de que se encuentra completamente agotado. No es una desgracia, porque ya son muchas las firmas low cost que han sacado diseños bien parecidos y con los que podemos recrear el look de la ex de Feliciano López.

El conjunto pijamero de Alba Carrillo desbanca al vestido este verano

El estilismo de la estudiante de criminología lo formaba un top pijamero con cuello camisero y botonadura frontal. Sus mangas abullonadas largas le dieron el punto chic que hacía distinguir este diseño del resto de looks pijama. Los pantalones, muy sencillos, en el mismo color rosa maquillaje que el top, tenían un corte recto. Además, eran un poco pesqueros y le daban mucha presencia al zapato.

Alba sabía que para una noche de jarana, bailes y diversión tenía que llevar un calzado cómodo. Así que calzó sus pies con unas deportivas blancas básicas que encajaban a la perfección con el tono del conjunto. No todos los conjuntos pijameros los tenemos que combinar con unas sandalias de tacón de tiras, que ha sido el calzado más mainstream de la temporada. Si le damos una oportunidad al estilo comfy, se la damos bien.

Desliza para ver el conjunto pijamero completo De Alba Carrillo y ficha nuestra selección, estos modelos lo están petando en tiendas low cost.