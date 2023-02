Aitana sigue derrochando estilo pese a su juventud. Si hace poco arrasó con un conjunto denim de Zara en su escapada a Venice Beach (California), hoy nos deja con la boca abierta con su look para ir a la 'after party' de los Premio Grammy junto a Sebastián Yatra. La cantante sigue marcando curvas y apostando por el estilo más cañero con su vestido más corto y sensual que podemos llevar este invierno 2023 para nuestras citas o para salir de fiesta con amigas. Aunque no os vamos a mentir, la prenda no tiene un precio asequible al estar valorada en 1.450 euros.

La joven no solo acumula millones de fans, gracias a su estilazo, su vestidor se ha convertido en uno de los más deseados. Su gusto por los diseños ceñidos, y las prendas marcadas o los vestidos exhubrenates al más puro estilo Kardashian, la definen.

Y para una noche especial, para irse de 'sarao', ha optado por un modelito ceñido para pronunciar su silueta, muy corto, de manga larga hecho en tul y con estampado de tigre en blanco y negro. Todo ello combinado con un drapeado en la zona delantera y un fajín que remarcaba su cintura de 'avispa' y que estiliza su figura aún más. Aitana decidió combinarlo con pendientes de aro en color plata y manicura a juego. El vestido es de la firma The Attico, una glamurosa marca italiana que ha conseguido colarse en el armario de las famosas más aclamadas de todo el mundo.

Aitana ha sorprendido con un carísimo vestido en la fiesta de los Grammy

Las celebraciones por los Grammys 2023 siguieron con una fiesta posterior donde se reunieron los nominados a los premios y otros invitados en Los Ángeles, California. Y, entre las celebridades que se dieron cita durante la noche Aitana destacó no solo por su sensualidad, sino porque acudió para acompañar a su novio, Sebastián Yatra. A su llegada, no desfiló por la alfombra roja, pero sí posó en la habitación del hotel con su ajustado vestido de estilo 'animal print'.

Además de con su look, Aitana es nuestra mayor inspiración a la hora de maquillarnos. Nos ha dado una idea ‘beauty’ que queremos copiar, ya sea con su peinado, o con su ‘makeup’. El estilo que ha elegido para su última aparición es ideal para una noche de de fiesta. Lleva los labios maquillados en rojo, la piel perfecta y una sobra de ojos de luz muy natural y un eye-liner perfectamente rotulado con varias capas de máscaras de pestañas, que dan como resultado un look elegante y sofisticado.

¡Te dejamos todo el look de Aitana, a continuación!