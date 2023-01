Aitana no para de cosechar éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras. Tras un 2022 muy movidito con la grabación y el lanzamiento de su primera serie (junto a su ex Miguel Bernardeau), su primera película y una frenética gira mundial, ahora mismo se encuentra en Los Ángeles disfrutando de unos días de desconexión junto a su nueva pareja, Sebastián Yatra. Allí nos está mostrando sus escapadas por los diferentes puntos de la ciudad californiana con unos looks súper inspiradores que nos están encantando. El último, un 'total look' denim que ha escogido para dar un paseo por Venice Beach y que nos ha enamorado. Ya te avisamos que tiene todas las papeletas para agotarse en pocas horas, así que... ¡Atenta!

Los 'total look' son siempre una apuesta ganadora y esta temporada los vamos a ver más que nunca, especialmente aquellos con tejido denim. Los hemos observado en todas las pasarelas de moda y muchas firmas ya los están incluyendo entre sus prendas de nueva temporada. Como era de esperar, Zara es una de ellas y ya ha añadido varios conjuntos de tejido vaquero a su catálogo, pero nuestro favorito, sin duda, es este que nos enseña Aitana compuesto de top palabra de honor y pantalón estilo boyfriend.

Encontramos el conjunto denim de Aitana en Zara

Aitana se ha convertido en todo un icono de estilo para sus más de tres millones de seguidores en redes. Hace unos días ya nos enseñó una falda vaquera midi que promete arrasar esta temporada y con este nuevo look nos reafirma que el tejido denim nunca pasa de moda y que es el género más versátil y favorecedor que podemos incluir en nuestro armario. Así nos lo ha vuelto a demostrar con su nuevo look que tiene como protagonista un conjunto vaquero de Zara que no nos puede chiflar más y que te enseñamos con detalle a continuación.

El look de Aitana para su escapada por Venice Beach está compuesto por un top denim a rayas de escote recto con cierre de botón y hombros descubiertos y un pantalón boyfriend de tiro medio con el mismo estampado a juego. La cantante lo ha combinado con una cazadora biker oversize, un bolso marrón y unas gafas de sol estilo años 2000. Un outfit de 10. Sigue bajando hasta nuestra galería y descubre todas las prendas con detalle...