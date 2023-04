Las gafas de sol no solo son el accesorio de moda favorito de nuestras famosas favoritas para usar durante todo el verano. También son una auténtica necesidad para proteger nuestros ojos de los rayos del astro rey. Pero elegir unas gafas de sol que le sienten bien a nuestro rostro puede no ser una tarea tan fácil como parece. Pero no te preocupes porque en este artículo, tus amigas de revista Semana, te contamos algunos consejos facilísimos para elegir las gafas de sol perfectas para ti.

En primer lugar, es vital identificar la forma de tu cara. Las formas faciales comunes incluyen rostros redondos, ovalados, cuadrados y en forma de corazón. Una vez que hayas identificado la forma de tu rostro, puedes elegir las gafas de sol que mejor se adapten a tus características.

Si tienes un rostro redondo, es recomendable elegir gafas de sol que tengan líneas rectas y ángulos definidos. Esto ayudará a crear una apariencia más angular y definida en tu cara. Las gafas de sol tipo Wayfarer (las gafas hipster de toda la vida) son una excelente opción para las mujeres con rostros más redondeados.

Con estos trucos tus gafas de sol le quedarán tan bien a tu rostro que parecerás una estrella de cine

Si tu rostro es ovalado, eres una mujer afortunada ya que prácticamente cualquier estilo de gafas de sol se verá bien en ti. Sin embargo, es importante elegir un par que no sea más ancho que la parte más ancha de tu rostro.

Gtres

Para un rostro cuadrado, debes buscar gafas que suavicen tus características faciales angulares. Las gafas de sol redondas o con formas curvas son una buena opción para suavizar los ángulos en este tipo de rostros. Las gafas de sol tipo cat eye también pueden ser una buena opción para las mujeres con rostros cuadrados.

Si tienes un rostro en forma de corazón, debes buscar gafas de sol que equilibren estas proporciones. Las gafas de sol tipo aviador son una excelente opción para las mujeres con rostros en forma de corazón, ya que equilibran la frente más ancha con la barbilla más estrecha y crean un aspecto más armónico.

Además de la forma de tu rostro, es importante considerar el tamaño y proporción de las gafas de sol. Las gafas de sol demasiado grandes o pequeñas pueden desequilibrar tu rostro. Asegúrate de que las gafas de sol se ajusten bien a tu nariz y orejas y que no se resbalen o aprieten incómodamente. Una forma sencilla de saber qué tipo de gafa te favorece es fijarte en tus cejas, las gafas no deberían hacerlas desaparecer y esta bien que se vea un poco de ellas por encima de la montura.

Asegúrate de que tus gafas de sol tienen una protección solar real y certificada

Otro factor importante a considerar al elegir gafas de sol es la protección contra los rayos UV. Asegúrate de que las gafas de sol que elijas ofrezcan protección completa contra los rayos UVA y UVB para proteger tus ojos de daños a largo plazo. De lo contrario tus gafas podrían estar haciéndote más daño que otra cosa.

Elegir las gafas perfectas para tu rostro no será nunca más una tarea difícil. Simplemente identifica la forma de tu rostro, elige un estilo que se adapte a tus características faciales y asegúrate de que las gafas de sol ofrezcan protección adecuada contra los rayos del sol. Con estos fáciles consejos estarás lista para lucir un look veraniego impresionante mientras proteges tu mirada durante los meses estivales.