Todo lo que necesitas saber sobre Privé by Zalando: qué es y cómo aprovecharlo al máximo

Privé by Zalando es un club de compras privado que ofrece descuentos exclusivos en productos de moda y estilo de vida. Funciona ofreciendo a sus suscriptores acceso a ventas por tiempo limitado en marcas conocidas y a precios bajos, con un ahorro de hasta un 70% sobre el precio original. Suele tener ofertas en diversidad de productos desde relojes, joyas y bolsos, hasta ropa, papelería, muebles o menaje del hogar.

Deberás de estar atento porque cada día tienen promociones nuevas.

Los beneficios de pertenecer a Privé by Zalando

Como hemos dicho antes, puedes disfrutar de grandes descuentos en marcas conocidas. Además, el envío y las devoluciones son gratuitas. pero lo mejor aún no te lo hemos contado… Hacerse socio de Privé by Zalando no tiene coste alguno. ¡Así que no esperes más, regístrese ahora y comienza a aprovechar las mejores ofertas disponibles!

Promociones activas estos días

Adidas, Puma, Jack & Jones, Guess, Puma

Hace solo unos minutos se han lanzando en Privé by Zalando descuentos de estas marcas. Te recomendamos que les eches un vistazo porque hay ofertas hasta el 75% en una selección de productos

Dockers

La marca Californiana también se une a las ofertas de Privé by Zalando con descuentos importantes en pantalones (largos, cortos y deportivos) y partes de arriba como camisetas, chaquetas o camisas. ¡Solo hasta este domingo!

Moleskine

La conocida marca Moleskine dispone de grandes ofertas hasta el próximo martes 24 por la noche. Puedes conseguir mochilas, calendarios, sus clásicas libretas o libretas basadas en El Principito ideales para regalar y con precios desde 14€

Michael Kors

Hasta el domingo por la noche puedes disfrutar de descuentos hasta el 75% en productos de Michael Kors: zapatos, relojes, pendientes, plumíferos, pantalones, ropa interior… ¡Descúbrelo tú mismo!

Skechers

Si lo que te hace falta es renovar tus zapatillas, Skechers tiene productos desde 14€ y para todos los públicos: mujeres, hombres y niños. Oferta disponible hasta el sábado 21 por la noche.

Gant

¿Te gustan los relojes? Gant Time trae multitud de relojes para hombre y mujer desde 66€. Échales un vistazo porque hay mucha variedad de modelos: con correa de cuero, de acero o acero fino, con funciones básicas u otros con cronómetro, indicador de fecha… Ofertas limitadas hasta el sábado por la noche

