Mónica Cruz ha asistido este fin de semana al festival Canneseries con un estilismo en el que hemos visto luces y sombras. ¡Analizamos su último look!

La hermana de Penélope Cruz ha asistido este fin de semana al Festival Internacional de Canneseries acompañada de Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz, los tres protagonistas de la nueva serie 'Upa Next'. Atresplayer estrenará en su plataforma digital el próximo 7 de mayo esta secuela de 'Upa Dance' después de casi 20 años de su emisión. Durante la alfombra 'rosa' de este festival en la Costa Azul, Mónica Cruz se ha dejado ver con un vestido que no ha sido la mejor elección para este gran evento. Analizamos el look a continuación y te damos todos los detalles. ¿Quieres saber quién llevó el mismo estilismo hace unos años? Sigue leyendo.

Los míticos personajes de Silvia, Lola y el Tito Rober se han vuelto a encontrar 18 años después del boom de 'Un paso adelante' en la célebre escuela de Carmen Arranz. Los nuevos profesores del centro de baile han viajado hasta Cannes para asistir al festival Canneseries que promueve la emisión y la visibilización de las series de televisión de todos los rincones del mundo. Aunque sus asistentes no despliegan tanta pompa como en el festival de cine, los invitados también suelen lucir estilismos elegantes y de última moda.

Mónica Cruz ha combinado su vestido con unas sandalias metalizadas

El vestido que eligió Mónica Cruz para esta ocasión no nos convenció del todo, aunque hay que aplaudirle algunas buenas decisiones para crear su estilismo. La prenda era una pieza de una colección de 2018 del diseñador Andrés Acosta. El vestido contaba con un escote corazón, aberturas cut out en la cintura y dos cortes frontales en la falda vaporosa. El diseño tenía pedrería y lentejuelas en el frente creando formas abstractas sobre un fondo morado. Estamos seguras de que el color morado– que está completamente en boga esta temporada– fue una de las razones por las que la actriz, o su estilista, eligió este vestido. El color fue un acierto absoluto, no puede estar más de moda, pero el corte y la silueta jugaban en contra de la intérprete.

El pecho se veía oprimido por el escote, así como las aberturas que no se ajustaban a la figura de Mónica. Los adornos del frente no quedaban simétricos en su talle y los cortes frontales quedaban demasiado bajos. Un vestido monocromático con escote en uve, un drapeado asimétrico o una maxi falda plisada en el mismo color le hubieran quedado de maravilla, pero no siempre se puede acertar. Otra de las buenas elecciones del estilismo fue el calzado. Mónica acertó con unas sandalias metalizadas de tiras, un estilo que ha arrasado en 2023 y que promete estar en alza durante toda la primavera-verano.

Si tienes los ojos oscuros, di adiós a la línea de agua negra

En el maquillaje también encontramos luces y sombras, nunca mejor dicho. La obsesión por repasar de negro la línea de agua afecta a toda una generación de mujeres que no saben salir de casa sin ver sus ojos completamente negros. Esta técnica lejos de agrandar y aumentar el tamaño de los ojos, sólo minimiza la apertura de los párpados y hace que los ojos se vean más pequeños. El ahumado, el corrector y el labial fueron un acierto total, pero un eyeliner fino o un delineado con sombra hubieran potenciado su mirada al máximo.

Antonia San Juan llevó el mismo look en 2018 para un evento de noche. En su caso, lo acompañó de unas sandalias en terciopelo en color rosa empolvado con tiras en los tobillos y un bolso de tipo clutch negro a juego con su manicura.