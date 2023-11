10 accesorios originales para triunfar con tu look en Nochevieja

La llegada de Nochevieja nos invita a deslumbrar con nuestro mejor estilo y, por supuesto, los accesorios son una de las claves para lograrlo. Este año, las tendencias en joyería nos ofrecen opciones emocionantes y originales que harán que tu look de fin de año sea inolvidable. Aquí tienes una selección de 10 accesorios que te harán triunfar en la última noche del año. ¡Empieza el 2024 con un ‘lookazo’!

¿Ya tienes tu vestido de escote strapless y tu recogido pensado? Los pendientes de tamaño XXL son una opción ideal para enmarcar tu rostro en Nochevieja. Opta por modelos llamativos y con diseños originales, como aros grandes con detalles brillantes o pendientes asimétricos que añadan un toque de modernidad a tu conjunto. Esta temporada el dorado, el rojo y los colores vibrantes están muy presentes en este tipo de diseños. Da igual si optas por unos pendientes chandelier, de estilo drop o de cascada. Esa noche es ideal para dar rienda suelta a la originalidad. Si huyes de las típicas joyas metálicas, los pendientes de cerámica o resina no pueden estar más de moda.

Los ear cuffs, que envuelven la oreja con elegancia, son una elección audaz y moderna. Opta por modelos con incrustaciones de piedras brillantes o diseños geométricos para añadir un toque de sofisticación a tu peinado. Si eres de las que no puede salir a la calle sin ponerse tres o cuatro pequeños ear cuffs dorados, prueba a reducir la cantidad y a apostar por un único diseño, pero que incluya algún motivo especial.

Equilibra tu estilismo con los accesorios más originales para triunfar en Nochevieja

Si vas a ir con la melena suelta y quieres darle protagonismo a tus manos opta por anillos con pedrería. Estas pequeñas joyas, para toda la vida, te salvarán no solo en tus looks de fiesta, sino que podrás incorporarlos en estilismos de invitada o en eventos elegantes. Este año aprovecharemos para apostar por los rubíes ya que el rojo impera en catwalks, escaparates y colecciones de moda.

Los brazaletes rígidos son una declaración de fuerza y elegancia. Elige modelos con detalles llamativos, con incrustaciones de pedrería o formas geométricas, para destacar en tu muñeca y aportar un toque contemporáneo a tu outfit. Las pulseras con charms o abalorios son una opción encantadora para Nochevieja. Crea tu propia narrativa con piezas que representen momentos especiales, y apuesta por una combinación única que hable de tu estilo personal.

A la hora de combinar tus joyas con el maquillaje, recuerda que menos es más. Si tus accesorios son llamativos, opta por un maquillaje más sutil y viceversa. Un lápiz labial vibrante puede ser el complemento perfecto para unos pendientes statement. No obstante, si te has propuesto comerte la noche y arrasar con un look rompedor, no escatimes con el makeup. Prueba con un maquillaje de estilo wet eye o un eyeliner flotante para acompañar tus joyas de colores. ¡Descubre en la galería nuestros diseños favoritos!

1 de 10 Anillo Cometa Rubí de Bea Soldado 155 euros La última colección de Bea Soldado es pura inspiración para ponerle la guinda a tus estilismos de Nochevieja. Sus diseños minimalistas incluyen de manera elegante rubíes y brillantes que acapararán el protagonismo en esta noche tan especial. 2 de 10 Elena Gold de Lady Ceramic 42,90 euros Si quieres llevar unos pendientes únicos y salirte de lo mainstream, Lady Ceramic tiene un diseño esperándote. Sus creaciones artesanales de cerámica esmaltada harán que tu look sea irrepetible. Además, podrás reutilizarlos en estilismos de invitada y ocasiones especiales. 3 de 10 Pendientes aro flor waikiki, de Lausett 78 euros Si esa noche el estilo minimalista se te queda pequeño, no dudes en apostar por los coloridos diseños de Lausett. Flores XXL, abalorios y creaciones que se salen de lo cotidiano pondrán el broche final a tu estilismo de Nochevieja. 4 de 10 Brazalete rigido Nefertiti de Apodemia 104,30 euros ¿Eres más de pulseras y brazaletes? Los últimos diseños de Apodemia son puro buen gusto. Acompaña tu vestido de cóctel con una de sus piezas para lograr un estilismo sofisticado y llamativo. 5 de 10 Colgante Fandango doble aro de oro 18kt de Vidal & Vidal 65,60 euros Un colgante llamativo puede transformar por completo tu look. Opta por diseños inusuales, como colgantes XXL, cadenas de eslabones gruesos o colgantes con piedras de colores vivos para añadir un toque vibrante a tu escote. 6 de 10 Anillo de oro amarillo de 18K con ópalo turquesa y diamantes blancos de Aristocrazy 375 euros La delicadeza de los diseños de Aristocrazy no tiene parangón. Apuesta por uno de sus preciosos anillos para rematar tu outfit. 7 de 10 Collar Spring de Uno de 50 97 euros Los colgantes rígidos y las gargantillas de estilo choker vuelven a estar de moda. ¿Llevas un escote pronunciado? Este collar de Uno de 50 le dará el toque chic a tus clavículas. 8 de 10 Pendientes cuadrados joya de Zara 15,95 euros Aunque parezcan sencillos, estos pendientes de Zara son solo aptos para las más atrevidas su tamaño XXL es perfecto para lucir un moño y un vestido palabra de honor. 9 de 10 Ear cuff summer negro 14 de Casilda Finat Si vas a apostar por un total black look, incluye este ear cuff de Casilda Finat para ponerle mimo hasta al último detalle de tu estilismo. 10 de 10 Pulsera de los deseos de Kidult 35 euros Si te gustan los charms y el strass, Kidult se convertirá en tu firma de confianza. Incluye una pulsera sencilla si has elegido un vestido llamativo y lograrás equilibrar tu estilismo.