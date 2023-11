Si bien el algún momento te hemos dicho que los abrigos de colores son los más deseados para la temporada de invierno, ahora también te decimos que nos resulta imposible vivir sin los clásicos abrigos de color camel. Estos diseños son un básico de fondo de armario ideal. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, los nuevos diseños han demostrado que vienen dispuestos a arrasar.

No nos referimos únicamente a esos abrigos largos que llegan al suelo, sino a aquellos de tipo batín como el que tiene la reina Letizia, los de doble faz que son ideales porque abrigan un montón y cuentan con un tejido súper gustoso, y un sinfín de modelos más. Tenemos claro que este abrigo se posiciona como imprescindible, no solo por lo apetecible del mismo para no pasar frío ni en los días de lluvia y viento, sino que tienen mucha clase como pocas prendas, siendo capaz de sostener todo un outfit y adquiriendo, inevitablemente, el papel ganador. Te decimos cómo llevar el abrigo más estiloso del momento y dónde comprar los mejores.

Los abrigos camel: el tono favorito de Paula Echevarría y también el nuestro

La cuenta atrás para el invierno ya ha comenzado... o al menos eso parecen indicar looks como el de Paula Echevarría, protagonista absoluta de la moda más apetecible. El secreto del estilazo de Paula está en elegir prendas que son aptas para todas las edades y tipos de cuerpo, así que en su armario nunca falta un abrigo de color camel. Por eso, hemos seleccionado los 5 en los que merece la pena invertir. Desde los clásicos modelos de tipo batín y con cinturón hasta los estilos clásicos y largos.

Ah. ¿Te estás preguntado cómo combinar este abrigo? Por ejemplo, puede ser una excelente opción para usar sobre un traje, ya sea para ocasiones formales o para el trabajo. Combínalo con un traje gris, azul marino o incluso un traje a cuadros para un toque de estilo. Para un look más casual, combina tu abrigo camel con unos jeans y una camiseta o jersey. Puedes añadir botines o zapatillas según la ocasión. Pero si de verdad buscas arrasar en estilo, debes saber que el color camel se ve muy bien con blanco y negro. Combina tu abrigo camel con prendas en estos colores para un look clásico y sofisticado.

1 de 5 Abrigo largo en tejido doble faz de Zara Junto con los abrigos blancos, el abrigo camel es seguramente el otro básico más visto del invierno. Motivos no le faltan: independientemente de su corte, son una inversión de fondo de armario para las que más saben de estilo. Este modelo, largo y confeccionado en tejido doble faz con lana. Nos gusta mucho su cuello solapa de muestra. Precio: 109 euros. 2 de 5 Abrigo de paño con cinturón de El Corte Inglés El corte slim de este abrigo es uno de los más buscados en las tiendas porque se ajustan a la silueta y sientan de maravilla a otros los cuerpos. Por eso, este otoño este patrón busca hacerse un hueco. Para empezar nos quedamos con este de paño, con el cuello alto con botones. Precio: 159 euros. 3 de 5 Abrigo doble faz corto de Mango Los abrigo de doble faz siempre serán sinónimo de una prenda calentita y gustosa. Ficha este modelo de Mango, con cuello pico con solapa y con botones en el delantero. Precio: 99,99 euros. 4 de 5 Este modelo de color caramelo no falla y es de Zara Cuando se trata de prendas de abrigo para mujer, cuanto más largas mejor, y Zara ha acertado de pleno con este maxi abrigo camel. Está diseñado de cuello solapa y rematado en pico. Precio: 69,95 euros. 5 de 5 Abrigo sastre de mujer con cuello de pelo de El Corte Inglés Este abrigo camel es el rey de los abrigos calentitos, porque adoramos el cuello de pelo. Y es que tiene un aire lujoso súper apetecible. Este abrigo puede ser tuyo por 149 euros. ¿Lista para arrasar?