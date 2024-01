El abrigo teddy de Zara que destila lujo silencioso y parece de Max Mara

No hay discusión posible si afirmamos que el abrigo teddy es tu mejor aliado para combatir las bajas temperaturas. Este invierno no hay celebrity que no haya salido a la calle envuelta en este prenda que no solo abriga, también consigue crear los mejores looks del invierno. Y una vez más ha sido en Zara donde hemos encontrado el modelo ideal sin dejarnos el presupuesto de un mes en la compra.

Como siempre sucede con el buque insignia de Inditex en sus perchas están los mejores clones de las firmas de lujo, como este abrigo que tiene en el original de Max Mara la inspiración. Ha sido Carmen Gimeno, nuestra influencer top de más de 50, quien lo ha sacado a pasear combinado con un vaquero con vuelta en el bajo, un cisne de lana en el mismo tono del jean, y unas sneakers de Adidas, que ha completado con una gorra del mismo tejido del abrigo, también de Zara, y un collar de perlas muy chic. ¡Ideal como siempre!

¿Por qué tienes que tener en tu armario el abrigo de Zara de Carmen Gimeno?

Aunque todo el look de Carmen Gimeno nos encanta (la idea de llevar el collar de perlas con vaqueros y jersey de punto ha triunfado esta temporada entre todas las influencers) es el abrigo quien se lleva todo el foco. Un modelo largo, ligeramente oversize, con cuello de solapa y escote de pico, bolsillos laterales ocultos en costura y cierre frontal cruzado con botones, confeccionado en poliester reciclado (que se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET) para cumplir con el compromiso con el medio ambiente. Es en tono beige y tiene un precio de 69,95 euros, aunque ya está agotado en algunas tallas. El mismo modelo también está en negro, pero nos parece mucho menos favorecedor.

Este abrigo sigue las líneas del lujo silencioso. Nada de marcas y logos evidentes, nada de estridencias, esta tendencia se basa en prendas básicas, sencillas, minimalistas y diseños atemporales que no pasarán de moda. Este es el caso del abrigo de Zara que bebe directamente de una de las firmas por excelencia abanderada de esta tendencia que triunfa ahora: Max Mara.

El abrigo de Zara low cost la inspiración del modelo icónico de Max Mara

Este abrigo de Zara es la inspiración del original de Max Mara, un abrigo icónico que se ha convertido desde hace años en el más deseado por las celebrities e influencers que pueden permitirse los 2.200 euros que vale. El Teddy Bear está confeccionado en alpaca y lana sobre base de seda, con una silueta oversize, cuello ancho, mangas con sisa caída, cierre de doble botonadura con botones de cuerno y forro personalizado. Los hay en varios colores, aunque el tono arena es el más deseado de todos.

Diseñado en 2013, el abrigo Teddy Bear de Max Mara está inspirado en una prenda de archivo de los años 80 y nada más lanzarlo se convirtió en un éxito de ventas. Su textura especial de lana y alpaca sobre una base de seda es el resultado de una tecnología sofisticada, desarrollada por el equipo creativo con un proveedor italiano, capaz de producir una piel sintética única. El gran volumen del abrigo es una celebración de la opulenta extravagancia de este tejido.