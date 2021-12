Si todavía no has dado con el abrigo o chaqueta que encaje contigo, tenemos una propuesta que enseñarte muy original. Es un plumífero que combina con todo y sienta bien, tengas la edad que tengas. Rosa Benito ha sido quien nos ha descubierto esta prenda que puedes encontrar en la tienda online Koker.

La colaboradora es una especialista en encontrar looks que rejuvenecen y estilizan. Pues bien, su última adquisición es este abrigo plumífero largo, acolchado, con diferentes garabatos simulando a graffities callejeros. Disponible en tallas S/M y M/L, en negro, verde y blanco. Si echas un vistazo a nuestra galería y compruebas lo bien que le sienta, lo querrás fichar sí o sí. Ella lo ha conjuntado con unos leggins y botas de pelo en color negro. Una opción para el día a día tan cómoda como ‘chic’.

Un modelo ideal para los días de más frío que cuesta 149,99 euros. Además de calentito, gracias a su estampado es una opción perfecta para dar ese toque juvenil y desenfadado a tus looks. Es sin duda la prenda más vista en tiendas esta temporada y es que funciona con todo tipo de outfit y son la clave del estilo ‘sporty’.

Aprende a elegir el abrigo de plumas perfecto como Rosa Benito

Ya lo dice el refranero español: ‘Ande yo caliente, ríase la gente’. Y es cuando llega el frío extremo, las chaquetas o abrigos de plumas son la mejor opción para salir a calle y no morir en el intento. Además, este año son alta tendencia y todas las marcan han sacado sus diferentes versiones. Sin bien es cierto que no es una prenda tan elegante como los clásicos abrigos de paño, son muy ponibles e ideales para looks urbanos y casuales.

El plumas es un ‘must’ en nuestro armario. No solo es ideal para los climas más fríos, también para los ambientes húmedos o en caso de lluvia. La pluma tiene mucha capacidad térmica y si es de oca, mejor que mejor porque es la más resistente.

Pero, si no quieres gastar demasiado, los de relleno sintético también son una alternativa válida como es el caso de los rellenos de Primaloft, Thinsulate, Thermolite o Polartec Alpha con muy buena capacidad aislante, se secan antes que la pluma y son muy transpirables. Eso sí, los plumas sintéticos tiene menos durabilidad porque pierden eficacia a partir de los cinco años. Sin embargo, los de plumón pueden mantener el calor hasta los 20 años, si se cuida con cariño.

Ten en cuenta que cuanto mayor sea el relleno, más aislará. La referencia es 550. Esto puedes comprobarlo en la descripción de la prenda y en la etiqueta. Otra característica a la hora de elegir plumas es el peso. Por norma general a más plumón, menos peso. Además si abulta demasiado y no se comprime con facilidad iremos muy incómodos. Antes de hacer la compra, prueba a doblarlo y manipularlo para elige el que mejor se pueda comprimir.