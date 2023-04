Georgina Rodríguez tiene una larga lista de placeres culpables, después de los bolsos de Hermès y los ibéricos, los zapatos de tacón de la firma Le Silla aparecen en todas sus listas de deseos. La influencer tiene un larguísima colección de zapatos de tacón y sabemos bien que cuenta con un zapatero extenso. Hoy, analizaremos una de sus más preciadas colecciones. ¿Cuánto se ha gastado la mujer de Cristiano Ronaldo sólo en zapatos de la firma italiana? Te lo contamos a continuación.

A estas alturas todas hemos visto en "Soy Georgina" la escena en la que la instagramer le dice a su amiga que cene con sus botas para que "las dome" y no le hagan daño. Si la reina Isabel II dejaba a su personal estrenar sus zapatos para que fueran más cómodos ¿cómo no lo iba a hacer Georgina con sus amigas "Las Queridas"? En esa escena del reality podemos ver algunas de las piezas favoritas de la influencer, pero ella misma no tiene pudor de fardar en sus redes de su carísimo zapatero. Georgina confía la salud de sus pies a la marca Le Silla, creada en 1994 por Enio Silla y Monica Ciabattini en Milán y Florencia. El éxito de esta firma de zapatos artesanos es conocido en todos los rincones del mundo. Muchísimas celebrities han mostrado en alguna ocasión sus modelos, algunas de las clientas habituales de esta carísima marca son Rihanna, Shakira, Beyoncé, Olivia Wilde, Julia Roberts y un larguísimo etcétera.

La colección de high heels de Le Silla de Georgina Rodríguez

La mujer del futbolista es una habitual en el Festival de Cannes y todos los años aparece ataviada con sus mejores galas. En dos de las últimas alfombras rojas lució zapatos de esta firma. En 2021 llevó unos preciosos salones transparentes con tacón en forma de pétalo dorado, los famosos Petalo Pump, unos de los modelos más reconocibles de la firma. Al año siguiente, triunfó con unas sandalias metalizadas de vértigo acompañando a su vestido de Ali Karoui plagado de cristales de Swarovski. Además de estos dos, Georgina cuenta con una larga lista de modelos de todos los colores y acabados. Si contamos todos los zapatos y los dos que lució en Cannes y si no hemos fallado en algún modelo, sólo el zapatero que ha mostrado hoy tiene un valor de aproximadamente 9.815 euros. ¿Quieres descubrirlos todos? Desliza para verlos en la galería.