Hace algunos años, durante las procesiones de Semana Santa, los hombres vestían de traje y corbata, sobre todo los días señalados como el Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo. Las mujeres, por su parte, vestían de oscuro y algunas llevaban la famosa mantilla. Hoy en día no hay duda de que el dress code se ha relajado mucho, pero, aunque no hace falta volver al clasicismo ni ser tan estrictos, lo mejor es dejar ‘aparcados’ los escotes pronunciados, los shorts, los tirantes y las faldas muy cortas. No se trata de sacar a relucir los vestidos de gala, pero sí apostar por una vestimenta que demuestre respeto y que esté acorde a las circunstancias.

Sencillez y discreción, la clave para acertar en las procesiones

Son dos los elementos indispensables a la hora de elegir nuestro estilismo: la sobriedad y la sencillez. A partir de ahí, los complementos que añadas no deben estropear el resultado final. Además, es importante no confundir la Semana Santa con la Feria de Abril o El Rocío, ya que en estas fechas no están permitidos los estampados muy llamativos.

¿Las medias? Negras o de cristal, pero nunca tupidas ni con dibujos o motivos. En cuanto al calzado, lo mejor es dejar los zapatos y sandalias de fiesta en el armario y apostar por salones cómodos y estilosos.

Dicho esto, seguro que ya estás en busca de tu look perfecto para ser la mejor vestida de tu familia o amigas. Sin duda, los trajes de chaqueta son una buena opción para triunfar sin romperse demasiado la cabeza (lo hemos comprobado con Lourdes Montes o Tana Rivera), pero si te resistes y quieres llevar un vestido sí o sí, toma nota. Hemos encontrado 8 diseños de corte midi (el más idóneo para las procesiones) que son éxito asegurado.