Aunque nos encantan las bodas, tenemos que reconocer que cada invitación nos trae más de un quebradero de cabeza. No queremos ir excesivamente arregladas para no sentirnos disfrazadas, pero tampoco demasiado informales y que parezca que no damos valor a la ocasión. ¿Este dilema qué conlleva? Visitar todas y cada una de las tiendas online que se nos ocurren con la misión de encontrar un diseño que se adapte a todo lo que buscamos. Pero aún así, lo cierto es que encontrar vestidos de invitada perfecto muchas veces parece misión imposible. Y es que cuando damos con un modelo que nos encanta, el precio nos obliga a salir corriendo. ¡Calma! Aunque se te esté echando el tiempo encima, siempre hay solución. Y una vez más cuentas con la inestimable ayuda de Zara.

No desesperes más: cualquiera de estos 8 vestidos de Zara te proclamará como la invitada ideal

Para encontrar el vestido de invitada ideal hay que tener en cuenta ciertas variables como el estilo de la boda, la hora de la celebración o el lugar de la ceremonia. Pero, sabiendo eso, no hace falta que te gastes mucho dinero para triunfar. Y es que esta temporada Zara se ha propuesto competir duramente con firmas especializadas y ha lanzado vestidos para todo tipo de enlaces.

Los tejidos satinados, los cortes asimétricos, las aberturas inesperadas y los detalles maxi son los protagonistas de los vestidos de invitada que propone este verano la firma más famosa del gigante Inditex. Y nosotras hemos recopilado los 8 diseños más estilosos para que ahorres tiempo y los fiches antes de que se agoten. ¡Sigue bajando!