8 vestidos de invitada para triunfar en todas tus bodas de primavera

Si todavía no has encontrado tu vestido de invitada perfecto, apunta, estos diseños originales y diferentes te van a conquistar...

Con la primavera y el buen tiempo llega, ineludiblemente, el pistoletazo de salida a la temporada de bodas. Probablemente ya estés a la caza de un vestido perfecto para triunfar en todas las celebraciones que tienes en los próximos meses, y eso se traduce en visitar todas y cada una de las tiendas online (y físicas) que se te ocurran con la misión de encontrar un diseño que se adapte a todo lo que buscas. Pero tranquila, aunque de buenas a primeras no parece una tarea fácil, lo cierto es que tampoco es misión imposible.

Para encontrar el vestido de invitada ideal hay que tener en mente algunas variables como el estilo de la boda, la hora de la celebración, el lugar de la ceremonia y el banquete... ¡Pero calma! Seguro que ya conoces las normas básicas del dress code: no hay que hacer mezclas demasiado llamativas para no robarle el protagonismo a la novia; no se debe llevar un vestido largo a una boda de día, ni una pamela a una de noche; y, por descontado, no se puede vestir ni de blanco ni de negro. Sabiendo esto, la búsqueda se facilita y solo queda dar con un diseño que te favorezca y te haga sentir guapa y cómoda.

Ficha estos 8 vestidos de invitada y acertarás en todas tus bodas de primavera

No esperar al último momento es, sin duda, la clave para triunfar. Aunque tengas una boda en mayo o junio, es fundamental que vayas fichando tu vestido desde ya, porque además las firmas no sacan muchas unidades en este tipo de colecciones y después te arrepentirás.

Esta nueva temporada los tejidos satinados, los cortes asimétricos o las aberturas laterales destacan entre las tendencias más aclamadas. En tiendas como Zara, Mango o Massimo Dutti ya están sacando diseños que, con los accesorios adecuados, pueden funcionar a la perfección en una boda. Pero si buscas algo más especial (y tener la tranquilidad de que no vas a ir vestida igual que otra invitada), sigue bajando. Hemos recopilado ocho vestidos de invitada de firmas que es posible que aún no controles.