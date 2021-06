Como pareo, diadema, coletero o incluso top. Son muchas las formas en las que puedes llevar el pañuelo este verano. ¡Toma nota y prueba estas ocho!

Con los primeros días del verano y la subida de las temperaturas, todas estamos deseosas de que den comienzo nuestras vacaciones y que, por fin, podamos descansar después de un año la mar de intenso. Nos merecemos un respiro (sin mascarilla, por favor) y eso es justamente lo que la época estival nos promete. Un descanso que muy seguramente nos tomaremos con los modelitos más acertados de todo el año. Y es que, si algo tiene esta época, es que nos regala prendas y complementos de lo más acertados. Entre ellas, cómo no, el pañuelo, que se ha convertido en la pieza estrella de este verano y que funciona tanto como accesorio como prenda de vestir. Todo un must que ya llevan muchas famosas y que ahora que han empezado las rebajas tú también debes atreverte a añadir a tus looks.

El pañuelo, el complemento que necesitas este verano

El pañuelo se ha convertido, sin lugar a dudas, en el accesorio del verano. Ya lo vimos hace un año en las cuentas de Instagram de las influencers más estilosas; pero ahora regresa, con más fuerza que nunca, convertido en complemento y también en prenda de vestir para que podamos llevarlo donde sea y como sea. Algunas influencers como Anna Ferrer Padilla o Mery Turiel lo han lucido en sus redes sociales a modo de top o bandeu en sus looks más arriesgados. Otras, como Teresa Andrés Gonzalvo o la jovencísima Julia Janeiro han sorprendido llevándolo como pareo e incluso como kaftan. Sin embargo, la forma más común de lucir el pañuelo este verano es añadiéndolo a nuestros estilismos como un accesorio extremadamente versátil.

Algunas famosas como Laura y Anita Matamoros lo han llevado en su forma más tradicional, como turbante, felpa o al más puro estilo bandana. Y otras como Rosalía o Sara Carbonero han querido darle una pequeña vuelta y usarlo a modo de coletero o como pulsera para lucir en la muñeca. Diversas maneras de llevar una misma pieza que, indiscutiblemente, convierten a este accesorio en una de las tendencias más arrolladoras de la temporada.

No obstante, y como una imagen vale más que mil palabras, hemos seleccionado ocho maneras de llevar el pañuelo para triunfar este verano. Ocho formas distintas que ya han llevado nuestras famosas favoritas y que harán que el pañuelo se convierta en la pieza clave de nuestras maletas estas vacaciones. ¡Estamos seguras de que os sorprenderán!